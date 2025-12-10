El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha emitido una advertencia que podría afectar a miles de clientes

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha emitido una advertencia que podría afectar a miles de clientes. Según el organismo fiscal, si no se justifican de manera adecuada, las transacciones podrían ser consideradas como ingresos no declarados , lo que podría acarrear complicaciones con Hacienda por presunta evasión de impuestos.

En México, es habitual que muchas personas mantengan cuentas en diferentes bancos, ya sea para diversificar sus fondos o para aprovechar diversos servicios financieros. El SAT confirmó a clientes de instituciones como BBVA y Banamex, tener precaución con las transferencias entre cuentas propias, ya que durante este mes podrían representar un riesgo fiscal si no se gestionan adecuadamente.

Esto es lo que debes conocer sobre las transferencias entre cuentas propias diferentes.

¿Es legal que el SAT embargue cuentas bancarias?

El artículo 59, fracción III del Código Fiscal de la Federación establece que ciertos movimientos entre cuentas del mismo titular pueden ser considerados ingresos sujetos a fiscalización.

Por lo tanto, la autoridad fiscal tiene la facultad de requerir aclaraciones sobre el origen del dinero transferido, especialmente en situaciones donde los montos sean significativos o no exista un registro claro de su procedencia.

Recomendaciones del SAT para llevar a cabo transferencias de dinero de forma eficaz

El organismo fiscal aconseja a los clientes de BBVA y Banamex, entre otras instituciones bancarias, proceder con cautela y claridad al realizar transferencias entre cuentas a su nombre.

Es esencial contar con la documentación que respalde el origen de los ingresos involucrados en dichas operaciones para evitar posibles observaciones fiscales. Además, se sugiere no exceder los 15,000 pesos por operación, ya que montos superiores podrían activar alertas dentro del sistema de monitoreo. Ante anomalías, se inician revisiones o auditorías, especialmente a quienes operan con cuentas de estos bancos.

Si no es posible evitar este tipo de movimientos, se recomienda usar descripciones específicas y verídicas en el concepto de la operación. Esto contribuye a mantener la transparencia y disminuye el riesgo de que el SAT detecte irregularidades que puedan interpretarse como evasión o manejo irregular de recursos.