En esta noticia Empleo a la baja

Este año, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha reportado 250 mil empleos nuevos entre enero y octubre de este año; sin embargo, del total, aproximadamente 150 mil empleos corresponden a la incorporación de los repartidores y conductores de Uber y DiDi a la formalidad.

El dato de creación de empleo formal en el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum dista mucho de lo que requiere el mercado mexicano, coinciden especialistas.

Fuente: narrativas-spin-co

Por una parte, Sofía Ramírez, directora general del think tank México, ¿Cómo vamos?, dijo a El Cronista que la generación de empleo en este primer año de gobierno ha sido baja y deficiente.

“En empleo vamos mal y de malas, lo que se ha traducido en un incremento en la cantidad de personas con un empleo informal, que son quienes mayormente trabajan como un mecanismo de subsistencia. El sector informal muchas veces son unidades económicas muy pequeñitas, donde están los peores ingresos promedio”, comentó.

La especialista consideró que la tendencia actual de pauperización del empleo hace que la informalidad se acerque “peligrosamente” a 30% de la Población Económicamente Activa, una cifra que no se había visto en décadas.

“Eso te da cuenta de una muy mala generación de empleos de calidad, porque al no haber un seguro de desempleo, la necesidad de la gente por trabajar en lo que sea, ha llevado a que haya no solo más informalidad laboral, sino en concreto más gente en el sector informal”, lamentó.

La experta señala que cada año se deben generar entre 800 mil y 1.2 millones de empleos formales nuevos, que es la cantidad de personas que se suman a la Población Económicamente Activa (PEA).

Sin embargo, el país solo ha logrado alcanzar esa meta en 2017, 2022 y 2023, detalló Sofía Ramírez.

Mujer trabajando ocupada

Empleo a la baja

En el mismo sentido, Guillermina Rodríguez, directora de Estudios Económicos de Banamex, alertó que México ya cuenta con un rezago de generación de empleo formal.

“En los tres meses previos a octubre, que sería julio, agosto y septiembre, si quitamos a los trabajadores de las plataformas laborales, estimamos que ya hubo caída del empleo”, mencionó la especialista en entrevista.

En el último año, el empleo no ha logrado crecer, y la informalidad ganó terreno, de acuerdo con estimaciones del Inegi, citadas por la ONG Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

“Del tercer trimestre de 2024 al mismo periodo de 2025, la ocupación no creció, más bien tuvo una ligera reducción”, señala Rogelio Gómez Hermosillo, presidente de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

En el tercer trimestre del año pasado había 61.37 millones de personas ocupadas, mientras que para este año bajó a 61.30 millones en 2025.

La tasa de participación laboral se reduce un punto: de 60.4% a 59.5%.

“Peor aún, la ocupación formal se reduce de 27 millones a 26.5 millones de personas, y la ocupación informal sube de 32.5 millones a 33 millones”, dijo. Es decir, en México hay más trabajadores informales que formales.

Para Gonzalo Hernández Licona, director del Observatorio del Centro de Estudios Espinoza Yglesias (CEEY), la generación de empleo formal es uno de los retos más grandes que enfrenta el país.

“En el último año, el país ha tenido un crecimiento de prácticamente 0%, y per cápita hay una reducción del crecimiento. En el último trimestre vimos una reducción de 0.2% en el PIB y eso se refleja también en una muy baja creación del empleo formal”, dijo.

En el acumulado 2025, advirtió, la reducción del empleo formal es de casi 488 mil empleos formales, y un incremento de 1.5 millones de empleos totales, “porque el empleo total fue de casi dos millones de personas”.