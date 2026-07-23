Un pacto establecido entre la administración del Gobierno de la Ciudad de México y la cadena de conveniencia modificará los puntos de venta.

Lo que durante años fue una parada rápida para adquirir café o realizar pagos comenzará a desempeñar un rol considerablemente diferente.

Más de 1,500 sucursales de Oxxo serán transformadas tras un acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México.

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¿En qué se transformarán las sucursales de Oxxo?

OXXO y el Gobierno de la Ciudad de México han ratificado un acuerdo para integrar más de 1,500 sucursales en la iniciativa “Espacios Seguros” .

Con la implementación de este esquema, las tiendas se transformarán en puntos de protección inmediata a la espera de la llegada de las autoridades.

Las tiendas cumplirán la función de primer resguardo para mujeres, niñas y adolescentes que se encuentren en situaciones de agresión.

Ahora las tiendas Oxxo funcionarán como primer espacio de atención y contención en situaciones de violencia hacia mujeres, niños y adolescentes. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Por qué el Gobierno va contra Oxxo

La propuesta se enfoca en emplear espacios cotidianos y accesibles como puntos de resguardo en una ciudad donde los incidentes de violencia de género persisten como una constante preocupación social.

Dada la dificultad que puede presentar acceder a una fiscalía o ministerio público en caso de una agresión, una tienda de conveniencia de Oxxo frecuentemente se encuentra a escasa distancia.

Estos lugares, al ser frecuentados y fácilmente reconocibles, tienen el potencial de disuadir situaciones de violencia o proporcionar un sentido de seguridad a una víctima, simplemente por la presencia de otros individuos.

Si una mujer solicita apoyo en sucursal, el personal activará de inmediato el protocolo de atención.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México asumirá la responsabilidad de coordinar la atención y de canalizar los casos presentados.

A partir del protocolo, la víctima recibirá un acompañamiento inicial, se la mantendrá dentro del establecimiento y se contactará de inmediato a elementos de la policía capitalina .

El programa contempla la formación de los trabajadores, quienes adquirirán las habilidades necesarias para actuar ante una emergencia con la debida sensibilidad, sin comprometer la seguridad de la víctima ni la de ellos mismos.

El verdadero desafío, según indican los especialistas, será asegurar que el protocolo funcione de manera efectiva: