La reserva para beneficios a los empleados de Petróleos Mexicanos (Pemex) ascendió a MXN $48,827 millones al cierre de septiembre de 2025, lo que representó un incremento anual de 17.1% frente a los MXN$ 41,704 millones reportados en septiembre de 2024, de acuerdo con los estados consolidados de flujo de efectivo de la empresa correspondientes al tercer trimestre de 2025.

Este crecimiento reflejó la presión que las obligaciones laborales, particularmente pensiones y jubilaciones, continuaron ejerciendo sobre la estructura financiera de la petrolera.

En términos absolutos, la provisión aumentó en MXN $ 7,123 millones en un año, como resultado de compromisos laborales ya adquiridos que deberán pagarse en el largo plazo.

El desafío de las pensiones no fue un fenómeno reciente para Pemex. Históricamente, el pasivo laboral se consolidó como uno de los principales obstáculos financieros de la empresa productiva del Estado, con un monto que superó los MXN$ 1.3 billones , integrado en su mayoría por compromisos de jubilaciones y prestaciones.

Este pasivo ejerció una presión constante sobre el presupuesto operativo de la empresa y limitó su margen para atender otros compromisos estratégicos, como la inversión en producción y la sostenibilidad ambiental.

¿Qué dice Claudia Sheinbaum con respecto a las jubilaciones?

En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum propuso reducir las jubilaciones de Pemex como parte de una revisión más amplia del esquema de pensiones.

Analistas y expertos en finanzas públicas y energía coincidieron en que una reestructuración del sistema resultó necesaria para liberar recursos y fortalecer la viabilidad financiera de la petrolera.

Entre las medidas en análisis se contempló la revisión de las pensiones más altas, especialmente aquellas que no se alinearon con las nuevas políticas de austeridad.

La discusión se dio en paralelo a la entrada en vigor de la nueva Ley de Empresas Públicas del Estado, que redefinió el marco de operación de Pemex y su relación con el gobierno federal.