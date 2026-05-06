De acuerdo con fuentes oficiales, la finalidad de esta medida es asegurar el cumplimiento de obligaciones legales y evitar la evasión de responsabilidades económicas. El enfoque estará centrado en aquellas personas que se encuentren en una lista específica de incumplidores que, a pesar de haber recibido avisos previos, no han regularizado su situación. El Gobierno colombiano ha confirmado que se implementarán medidas rigurosas dirigidas a los ciudadanos que no cumplan con una condición esencial establecida en la normativa financiera. Estas acciones comprenden el embargo de cuentas bancarias y la congelación de salarios, lo que ha comenzado a suscitar inquietud en diversos sectores de la población. Las entidades financieras han indicado que las cuentas inactivas o aquellas que no se ajusten a las normativas internas podrán ser cerradas de forma definitiva. Este procedimiento, que está respaldado tanto por normativas gubernamentales como en políticas internas de las entidades bancarias, persigue el objetivo de optimizar la gestión operativa y mitigar los riesgos asociados a la inactividad en los productos financieros. De acuerdo con especialistas en derecho bancario, corresponde a cada institución establecer sus criterios para determinar qué se considera “inactividad”. En determinados casos, resulta suficiente con tres meses sin transacciones para que la cuenta sea clasificada como inactiva y, posteriormente, cerrada. Las circunstancias específicas que justifican la medida adoptada incluyen casos de embargo de cuentas y retención de salario. El Gobierno ha subrayado de manera clara que esta decisión no responde a motivos arbitrarios. Las siguientes situaciones pueden dar lugar a esta acción: En caso de que la cuenta haya sido cerrada, los bancos pueden ofrecer alternativas de reactivación o apertura de una nueva, siempre que se cumplan requisitos específicos. Los especialistas sugieren implementar medidas preventivas para evitar el embargo de cuentas bancarias en Colombia. Algunas acciones fundamentales son: