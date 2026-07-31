El acta de nacimiento es uno de los documentos de identidad más importantes en México. Sin embargo, a lo largo de los años ha sido emitida en diferentes formatos y colores, lo que generó dudas entre la población sobre su validez y las diferencias entre cada versión.

Aunque existen actas en distintos tonos, el Registro Civil estableció un Formato Único de Acta de Nacimiento que actualmente se utiliza en todo el país. Más allá del color del documento, lo importante es conocer sus características y saber cuáles siguen siendo válidas para realizar trámites oficiales.

Acta de nacimiento roja, verde o blanca: cuál es la diferencia y qué importancia tiene el color en el documento

¿Por qué existen actas de nacimiento de diferentes colores?

En 2015, el Consejo Nacional de Funcionarios del Registro Civil aprobó la implementación de un formato único para las actas de nacimiento. Antes de esa fecha, cada estado utilizaba su propio diseño y papel de seguridad, por lo que era común encontrar documentos con distintos colores.

La coexistencia de estos formatos se debe a que las oficialías del Registro Civil continuaron utilizando el papel valorado que tenían disponible antes de adoptar el nuevo diseño. Además, la posibilidad de descargar e imprimir el acta desde internet dio lugar a otra presentación del documento.

¿Qué significa cada color del acta de nacimiento?

Los colores más comunes son el sepia, el verde y el blanco, aunque la tonalidad no determina la validez del documento.

Acta color sepia (rojo o vino): corresponde al formato utilizado durante varios años y elaborado en papel de seguridad, el cual todavía puede encontrarse en algunas oficinas del Registro Civil.

Acta color verde: es el formato oficial y estandarizado que actualmente se expide en todas las entidades del país.

Acta color blanco: se trata de las copias certificadas descargadas desde los portales oficiales e impresas en papel convencional.

Todos los formatos tienen la misma validez jurídica, siempre que hayan sido emitidos por los canales oficiales. La diferencia de color únicamente responde al tipo de papel o al formato en el que fueron expedidos.

No obstante, para algunos trámites recientes puede solicitarse una acta actualizada o certificada, la cual puede obtenerse en línea e imprimirse en una hoja tamaño carta.

¿Qué incluye el formato vigente?

El Formato Único de Acta de Nacimiento incorpora diversos elementos de seguridad que permiten verificar su autenticidad, entre ellos:

Identificador electrónico de 20 dígitos.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Códigos QR para validar el documento.

Firma Electrónica Avanzada del titular de la oficialía del Registro Civil.

Tamaño oficial de 21.6 × 28 centímetros.

Escudo Nacional y la leyenda “Soy México”.

La diferencia entre acta de nacimiento actualizada y acta de nacimiento certificada: ¿qué tiene cada una y para qué sirven? (foto: archivo).

¿Cómo descargar el acta de nacimiento por internet?

Quienes necesiten obtener una copia certificada pueden realizar el trámite en línea siguiendo estos pasos: