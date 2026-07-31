Este viernes, 31 de julio de 2026, la cotización deleuro llegó a 19.9672 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.16%.

En la última semana, la cotización del euro subió 0.31%, pero en el último año cayó 7.56%, lo que sugiere una leve recuperación reciente dentro de una tendencia anual bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el euro mostró una tendencia bajista con repuntes puntuales: caída inicial, breve recuperación, descenso más marcado, recuperación parcial y retroceso al cierre, terminando por debajo del nivel de inicio.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro ha sido del 5.179960219312388 %, lo cual es menor que la volatilidad anual del 5.592358991444332 %, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 indica que ha subido en comparación con los días anteriores. Esta mejora continua sugiere un fortalecimiento de la moneda europea en el mercado.

Las últimas variaciones reflejan un aumento estable, lo que podría indicar confianza en la economía eurozona. Sin embargo, es importante monitorear cualquier cambio que pudiera afectar esta tendencia en el futuro.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.8 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Euro en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.