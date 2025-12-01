En esta noticia La Certificación PRIME

El tiempo para las emisoras simplificadas parece llegar al mercado bursátil mexicano. Se espera que en 2026, las nuevas participantes emitan hasta 8,000 millones de pesos, de acuerdo con Álvaro García Pimentel, presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB).

“Se está trabajando por lo menos en la colocación de cuatro emisiones simplificadas que llevarán financiamiento a las empresas por cerca de 8,000 millones de pesos”, dijo.

En el marco de la premiación de la Certificación PRIME, el directivo explicó que se espera que estas nuevas ofertas lleguen al mercado “a más tardar” el primer trimestre del siguiente año.

Las emisoras simplificadas son empresas que utilizan la nueva regulación, impulsada tras la reforma a la Ley del Mercado de Valores, que busca minimizar los tiempos, procesos y costos de listado tanto para el mercado de deuda como de capitales.

El director general de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Jorge Alegría, adelantó a analistas que existe una empresa bajo la figura simplificada pendiente por listar sus acciones en el centro bursátil, misma que se esperaba este año, pero se ha retrasado.

Las colocaciones de deuda en el mercado local mostraron un aumento de 17.13% en el acumulado de este año. De acuerdo con datos de Banorte, las emisiones hasta el 21 de noviembre totalizaron en 190,754 millones de pesos, frente a los 162,852 millones de pesos reportados hasta el décimo primer mes de 2024 en las dos bolsas del país.

El mercado bursátil parece despertar el apetito de las empresas por buscar recursos en las bolsas del país. Aunque la espera ha sido larga, actores principales del sector esperan que sea en 2026 cuando logren dar el “salto”.

La Certificación PRIME

La mañana del viernes (noviembre 28), la AMIB, en compañía de Jorge Alegría, director general de la BMV, Roberto Lazzeri, director general de Bancomext/Nafin, Santiago Urquiza, presidente de la BIVA y José Medina Mora, vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial; se celebró la premiación de la certificación PRIME a 15 empresas.

La cifra anterior representó un “récord” para las instituciones que respaldan la certificación, ya que implica la implementación de procesos en temas de gobernanza entre los criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG).

Desde el lanzamiento del distintivo, que otorga Bancomext a empresas mexicanas que implementan planes estratégicos para cumplir con estándares de gobierno corporativo, 55 compañías han sido acreedoras a la certificación y, con ello, obtuvieron financiamiento de la banca de desarrollo por más de MXN $20,000 millones.