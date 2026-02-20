Durante 2025, la empresa Grupo Industrial Saltillo (GISSA), conformada por la autopartera Draxton y la empresa de utensilios de cocina, Cinsa, registró una pérdida neta de u$s 15 millones, afectada principalmente por el entorno complicado del sector automotriz internacional. En el informe financiero de GISSA correspondiente al cuarto trimestre de 2025, la empresa reportó que pese a la complejidad del mercado internacional, las ventas Draxton avanzaron u$s 2 millones durante todo 2025, mientras que las de Cinsa bajaron u$s 84 millones, desde u$s 96 millones de 2024. En este sentido, Knut Bentin, director general de la empresa, señaló que el mercado global de autopartes enfrentó un entorno mixto, con una marcada incertidumbre económica, presiones geopolíticas y ajustes a las tendencias de la industria. “A pesar de que las ventas de autos permanecieron ligeramente por encima del año anterior, la producción de vehículos se mantuvo en terreno negativo. Ante estos retos, en GIS hemos actuado con agilidad y con un enfoque claro en disciplina operativa, eficiencia y solidez financiera, priorizando la generación de valor sostenible para nuestros clientes y accionistas”, destacó el director general. Draxton, por ejemplo, en términos de volumen y ventas tuvo un comportamiento similar al de la industria, particularmente en regiones con mayor volatilidad. Sin embargo, la empresa logró una expansión de márgenes, apoyados en una mezcla de productos con más valor agregado, mejora de KPIs operativos y control de costos y gastos. “Durante el año capturamos nuevos programas equivalentes a u$s 220 millones, a ser lanzados en 2026-27”, abundó. Grupo Industrial Saltillo aseguró que durante el año pasado dio prioridad a la disciplina, ejecución operativa y el fortalecimiento de procesos clave. “Asimismo, hemos sido estrictos en la administración de nuestro capital de trabajo, así como con las inversiones de CAPEX que erogamos durante el año, para ayudar a fortalecer la posición financiera de la empresa”, comentó. Knut Bentin aseguró que en el futuro la empresa mantendrá el enfoque en la expansión de márgenes, capitalizar el potencial de las inversiones realizadas en América del Norte, así como apoyar la estrategia de sus clientes para adaptar la cadena a las nuevas tendencias de suministro regional.