Durante el cuarto trimestre de 2025, Fibra MTY reportó ingresos totales por MXN$ 831.3 millones, un crecimiento anual de 7.2%, impulsado por la expansión de su portafolio industrial en un entorno de alta demanda de espacios logísticos y manufactureros en México, informó la compañía. El Ingreso Operativo Neto (ION) aumentó 8.7% anual, a MXN$ 768.6 millones, mientras que la UAFIDA ajustada subió 7.5%, a MXN$ 705.7 millones. La ocupación total cerró en 96.6%, con el segmento industrial en 98.0%. En contraste, el AFFO disminuyó 9.7% anual, a MXN$ 597.2 millones, debido a una menor tasa de rendimiento sobre el efectivo invertido y al despliegue de capital en adquisiciones. La distribución trimestral será de 0.245 pesos por CBFI, equivalente a un rendimiento anualizado de 7.0%. Al cierre de diciembre, la fibra contaba con 118 propiedades, de las cuales 95 son industriales. El Área Bruta Rentable (ABR) ascendió a 2.05 millones de metros cuadrados. Los ingresos industriales crecieron 12.9% anual, apoyados por la incorporación de los inmuebles MeLi León y el portafolio Batach, además de expansiones en Nuevo León, Coahuila y Aguascalientes. La renta promedio mensual del segmento industrial fue de 6.2 dólares por metro cuadrado, con el 90.4% de los ingresos industriales denominados en dólares. La compañía destacó que el portafolio mantiene una vacancia por debajo de promedios nacionales y un plazo promedio ponderado de contratos de 5.2 años en el segmento industrial, lo que brinda visibilidad sobre flujos futuros. En su mensaje a inversionistas, el director general, Jorge Avalos Carpinteyro, señaló que la demanda por instalaciones industriales modernas se mantiene respaldada estructuralmente por la reconfiguración de cadenas de manufactura y logística en Norteamérica, incluso en un entorno de incertidumbre comercial y revisión del T-MEC. Fibra MTY informó que más de 70% del objetivo de inversión industrial posterior a su última emisión de capital, cercano a u$s 700 millones ya fue desplegado en activos estabilizados con una tasa de capitalización promedio cercana a 8%. Además, la administración evalúa una potencial emisión de capital para continuar adquiriendo activos industriales, incluyendo proyectos build-to-suit y expansiones respaldadas por contratos firmados. Con el efectivo disponible y su capacidad de endeudamiento, la fibra podría invertir entre u$s 300 y 500 millones adicionales, lo que posicionaría su nivel de apalancamiento entre 30% y 35%. Al cierre del 4T25, el endeudamiento se ubicó en 26.4%. La compañía indicó que la guía de resultados 2026 será anunciada en el reporte del primer trimestre, una vez concluido el proceso de autorización de la potencial emisión.