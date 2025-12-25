Autlán explicó que continúa el avance de su división Metallorum, tras la confirmación de un plan de mina económicamente viable.

La agencia HR Ratings ratificó la calificación de largo plazo de Minera Autlán a “HR A-”, desde “HR A”, y modificó la perspectiva a “Negativa”.

La calificación asignada por la agencia indica que Autlán ofrece una seguridad aceptable para el pago oportuno de sus obligaciones de deuda, además de presentar un bajo riesgo crediticio frente a escenarios económicos adversos.

La decisión de la calificadora se sustenta en el deterioro de los ingresos y de los márgenes de la empresa, derivado de factores externos y de condiciones macroeconómicas adversas. Entre ellos destacan la menor producción de acero a nivel nacional, la apreciación del peso mexicano —de 14% en lo que va del año—, así como la baja en la cotización de las ferroaleaciones y del mineral de manganeso.

“El acumulado al 3T25, la empresa presentó un EBITDA 25.1% por debajo de nuestras estimaciones, lo que se tradujo en un flujo libre de efectivo de -US$2 millones. A su vez, la compañía incrementó su apalancamiento respecto al cierre del 3T24 en u$s 30 millones para compensar la disminución en su flujo de operación”, detalló HR Ratings.

Al tercer trimestre de 2025, los ingresos de la emisora que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registraron una caída de 12.3%, al ubicarse en u$s 78.3 millones. En el mismo periodo, la compañía reportó una pérdida neta de u$s 10.4 millones, desde una utilidad de u$s 4.3 millones observada en el trimestre previo, de acuerdo con su reporte financiero.

En el documento, Autlán explicó que continúa el avance de su división Metallorum, tras la confirmación de un plan de mina económicamente viable, la reactivación de operaciones y la venta de las primeras onzas de oro durante el trimestre.

“Se contempla que las ventas de oro continúen en el cuarto trimestre de 2025 y en adelante, con un plan de mina que prevé ventas por más de 100,000 onzas de oro en los próximos años”, señalaron directivos de la minera.

Al respecto, HR Ratings prevé que esta reactivación -que contempla minería de metales preciosos- genere un incremento gradual de 8.1% en el periodo de 2026 a 2028, el cual representaría alrededor de 15.3% de los ingresos totales, además de una recuperación paulatina tanto en los precios del manganeso y las ferroaleaciones como en sus volúmenes de venta.

“Esperamos que la división de ferroaleaciones muestre una recuperación gradual durante 2027 y 2028, tanto en su volumen de ventas como en su precio promedio”, señaló la calificadora.

Las proyecciones de HR Ratings consideran una mejora en los precios de venta, la optimización de la producción, una depreciación del tipo de cambio y mayores márgenes en las operaciones de Autlán Metallorum.

“Bajo este escenario, estimamos que Autlán alcance un margen bruto de 32.1% y un margen EBITDA de 19.6% para 2028, frente a 29.3% y 13.6%, respectivamente, estimados para 2024”, concluyó la agencia.

Pese a este panorama, en lo que va del año las acciones de Autlán, que cotizan en la BMV, acumulan un avance de 14.78%, de acuerdo con datos de Investing. No obstante, el consenso de analistas que da cobertura a la emisora anticipa un potencial de alza de 56%, con un precio objetivo de 12 pesos por acción para los próximos meses.