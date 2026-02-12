Arca Continental, embotelladora y distribuidora de productos Coca-Cola, reportó un incremento de 0.1% en su utilidad neta al cierre de 2025, para totalizar 19,580 millones de pesos, en un entorno marcado por una moderación en el consumo. El flujo operativo (EBITDA) avanzó 3% anual a 50,180 millones de pesos, con lo que el margen se ubicó en 20.2%, de acuerdo con el reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Los ingresos consolidados crecieron 4.6% a 247,926 millones de pesos en el acumulado de 12 meses. “En un entorno desafiante, marcado por una moderación del consumo, durante el cuarto trimestre nuestra rentabilidad en México mostró una mejora frente al año anterior. Asimismo, nuestro negocio de bebidas en Estados Unidos registró un margen EBITDA anual de 17.2%, el nivel más alto desde su adquisición”, señaló Arturo Gutiérrez, director general de Arca Continental. El volumen consolidado mostró caídas en la mayoría de los segmentos, con excepción de bebidas no carbonatadas —como tés, isotónicos, energéticos, jugos y bebidas alcohólicas preparadas— que crecieron 2.3% en el cuarto trimestre, así como garrafones, con un alza de 2.1%. En México, el segmento de refrescos descendió 2.9%, afectado principalmente por una caída de 5.6% en sabores. El volumen de agua retrocedió 14.2%, mientras que las bebidas no carbonatadas avanzaron 3.4%. En el acumulado anual, las ventas en el país sumaron 111,127 millones de pesos, un crecimiento de 1% frente a 2024. En Estados Unidos, los ingresos aumentaron 10.1% a 92,982 millones de pesos. Si bien el volumen también registró retrocesos, el impacto fue menor al observado en México. En Sudamérica, las ventas crecieron 3.1% a 43,816 millones de pesos. Durante 2025, la compañía destinó 18,939 millones de pesos a inversión en activos fijos, enfocados principalmente en fortalecer capacidades comerciales y productivas. Para 2026, Arca Continental anticipa un crecimiento de ventas consolidadas de medio dígito, apoyado en ajustes de precio al menos en línea con la inflación en cada mercado pese a que el sector se mantiene positivo para analistas por influencia del Mundial de Fútbol. En línea con su estrategia de expansión y eficiencia operativa, la embotelladora prevé invertir alrededor de 7% de sus ventas en Capex.