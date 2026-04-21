La eliminación de comisiones por pagos electrónicos en gasolineras que actualmente van de 1.5% a 3.5% e incluso hasta 7% sería una medida de alivio temporal para el sector, pero no resolvería los retos estructurales del sistema de pagos en México, afirmó Myriam Cosío, directora de Operaciones de Clip. Durante la conferencia de prensa por la transición de consejo de Fintech México, la directiva señaló que la iniciativa responde a un contexto coyuntural, pero implica la participación de múltiples actores para que sea viable en el largo plazo. “Se entiende el tema temporal, implica un esfuerzo de una cadena muy compleja para que esto logre hacerse de una forma viable”, dijo. El Gobierno de México y la Asociación de Bancos de México (ABM) negocian eliminar el cobro de estas comisiones durante 2026 con el objetivo de incentivar los pagos digitales y evitar que las estaciones de servicio trasladen el costo al consumidor final. Datos del Banco de México (Banxico) mostraron que el uso de tarjetas en gasolineras alcanzó 778.4 millones de operaciones por un monto de MXN$ 481,373.2 millones, lo que representó un crecimiento de 10% anual y de 151% frente a 2018. En la 89 Convención Bancaria, los bancos acordaron eliminar la cuota de intercambio en pagos con tarjeta en gasolineras como parte de un esfuerzo por impulsar la digitalización y apoyar al sector ante el entorno internacional. El presidente de la ABM, Emilio Romano, indicó que la medida busca beneficiar tanto a consumidores como a empresarios gasolineros frente a las presiones en los precios de los combustibles. Cosío advirtió que este tipo de medidas, aunque buscan apoyar en momentos críticos, no solucionan de fondo los problemas del sistema, ya que requieren reglas claras sobre su implementación, duración y alcance. “No se trata solo de un elemento es la suma de voluntades, cómo se articula, hasta cuándo y cómo se asegura que realmente tenga un impacto positivo”, señaló. Al respecto, de acuerdo con especialistas, la eliminación de comisiones implicaría una reducción en los costos por pagos electrónicos para las gasolineras, lo que podría mejorar sus márgenes en el corto plazo; sin embargo, el costo tendría que ser absorbido por otros participantes de la cadena, como bancos y fintech, por lo que su viabilidad dependerá de acuerdos entre las partes y de reglas claras sobre su aplicación y duración.