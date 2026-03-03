La cleantech mexicana que promueve la movilidad eléctrica, VEMO, prevé invertir MXN $825 millones en Monterrey durante 2026 enfocada en iniciativas de financiamiento para su red de conductores, la expansión de su red de recarga, un taller especializado en vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía en baterías. El plan de inversión de VEMO incluye la puesta en operación de cuatro centros de recarga rápida, con más de 300 posiciones de recarga en distintas ubicaciones estratégicas de Monterrey durante los próximos 12 meses. Para ponerlo en perspectiva, México cerró 2025 con un total de 56,726 posiciones de carga de vehículos eléctricos, lo que significó un incremento anual de 25.9%, impulsado principalmente por el avance de la red privada, reportó la Electromovilidad Asociación (EMA). En México, la capital de Nuevo León, se ha convertido en una plaza estratégica para escalar la movilidad eléctrica, dijo Aaron Sáenz, director de VEMO Impulso, el área financiera de la compañía a través de la cual es posible arrendar vehículos eléctricos con opción de compra. Esta inversión es un punto de inflexión para Monterrey porque transforma la ciudad de ser un simple fabricante de autos eléctricos a un ecosistema donde realmente es viable conducirlos. Al desplegar más de 300 nuevas posiciones de carga rápida y 270 puntos adicionales en zonas estratégicas, VEMO elimina la “ansiedad de rango” que frena a los regios, mientras que su brazo financiero democratiza el acceso a estos vehículos mediante arrendamiento con opción a compra. En una metrópoli líder en crecimiento industrial pero con retos críticos de contaminación, Nuevo León busca ser el epicentro de la movilidad limpia en México. VEMO anunció su llegada a Nuevo León en 2024 con la apertura de cinco ubicaciones estratégicas con aliados como el Tec de Monterrey y el Hospital Zambrano. Adicionalmente, la compañía proyecta el desarrollo de otros 270 puntos de recarga, con inicio de operación estimado entre 2026 y principios de 2027. Como parte de su visión a largo plazo, VEMO proyecta desplegar cerca de 23 mil conectores en su red pública y privada, y alrededor de 55 mil vehículos eléctricos para 2030. VEMO planea invertir más de 1,500 millones de dólares en los próximos cinco años para impulsar el ecosistema de movilidad limpia en México y Latinoamérica. La empresa ha levantado más de u$s 500 millones de dólares (350 millones en equity y 150 millones en deuda), respaldada por inversionistas como Vision Ridge Partners, Riverstone Holdings y Orion Infrastructure Capital. Hace poco más de un año recibió un financiamiento por hasta MXN $1,300 millones de BEEL Infrastructure Partners, PROMECAP, Covalto y Kapital.