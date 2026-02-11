La apuesta por la electromovilidad es grande en México y Latinoamérica, y una muestra de ello es la inversión que planea hacer VEMO en la región durante los próximos 5 años. La compañía mexicana especializada en soluciones de movilidad eléctrica aseguró que en el quinquenio destinará u$s 1,500 millones al desarrollo de infraestructura y el fortalecimiento del ecosistema de electromovilidad en la región. La socia de plataformas de movilidad como Uber y DiDi aseguró que el año pasado marcó un nuevo punto de expansión en el mercado y este se perfila como un entorno de consolidación, donde los Vehículos Eléctricos se integrarán de forma más cotidiana a la movilidad del país. “De cara al cierre de la década, el reto ya no es únicamente expandir el mercado, sino hacerlo con visión de largo plazo. El objetivo es consolidar un desarrollo constante, rentable y escalable para toda la región, donde la planeación, la regulación y la inversión jugarán un papel decisivo”, explicó Constantino Rodríguez, Head Comercial de VEMO, la cleantech mexicana pionera en la transición hacia la movilidad limpia en Latinoamérica. Además de la inversión la empresa planea desplegar cerca de 23 mil conectores en su red de recarga pública y privada, VEMO Charging Network (VCN), e incorporar alrededor de 55 mil VE a su flota hacia 2030. “Para materializar estas metas, la coordinación con actores clave y las alianzas estratégicas resultan fundamentales. Actualmente, la empresa cuenta con el respaldo de instituciones como Vision Ridge Partners, Riverstone Holdings, Orion Infrastructure Capital, BEEL Infrastructure Partners, PROMECAP, Covalto y Kapital, con quienes ha levantado más de u$s 500 millones” señaló la compañía en un comunicado. En septiembre de 2025, la compañía anunció un compromiso de inversión de u$s 250 millones, liderado por Vision Ridge Partners. Durante 2025, el crecimiento de los VE e híbridos conectables mantuvo un ritmo sostenido. De acuerdo con la Electro Movilidad Asociación (EMA), al cierre de 2025 las ventas de VE e híbridos conectables representaron un crecimiento anual de 38.5%, mientras que la red de recarga alcanzó 56,726 posiciones, un alza anual de 26%. El año pasado, la empresa puso en marcha su hub de recarga público más grande en México, equipado con 102 conectores y una capacidad instalada de 6.2 megawatts (MW), estableciendo un nuevo referente para la infraestructura de recarga urbana. Actualmente, VEMO Charging Network cuenta con más de 1,400 conectores distribuidos en 18 estados y procesa más de 85 mil sesiones de recarga al mes, lo que la posiciona como la red de recarga pública más robusta y confiable del país. A la fecha, VEMO ha recorrido más de 235 millones de kilómetros eléctricos y facilitado más de 25 millones de viajes en aplicaciones de movilidad, lo que significó la mitigación de más de 40 mil toneladas de dióxido de carbono (CO₂e), un impacto ambiental equivalente al carbono capturado por 1.9 millones de árboles árboles.