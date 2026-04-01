Nemak activó el cambio en la dirección general con la llegada de Hervé Boyer, en sustitución de Armando Tamez Martínez, quien dejó el cargo tras 42 años en la compañía. El anuncio se había dado a conocer en enero pasado, mismo donde se anunció que el movimiento entraba en vigor desde el 1 de abril de 2026. El anuncio llamó la atención ante el contexto de transformación que está registrando la industria automotriz global, marcada por la transición hacia nuevas tecnologías de movilidad y mayores exigencias en eficiencia y reducción de peso en los vehículos. “Bajo el liderazgo de Armando, Nemak ha logrado avances significativos y ha establecido una base sólida para su crecimiento futuro, incluyendo una transformación exitosa que llevó a la incorporación de componentes estructurales y de electrificación”, dijo previamente Álvaro Fernández, presidente del Consejo de Administración, en un comunicado. Hasta el momento, las acciones de Nemak, que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, no muestran cambios en la jornada del miércoles. Boyer cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector automotriz, con trayectoria en operaciones globales, ventas y gestión de producto. Previo a su nombramiento, se desempeñó como director global de operaciones y miembro del consejo de Nexteer Automotive. El directivo es ingeniero por la École Centrale de Nantes y ha cursado programas ejecutivos en Harvard Business School e INSEAD. A través de un comunicado, el nuevo CEO de Nemak agradeció el nombramiento y resaltó el momento clave en el que está la industria automotriz. “Nuestra sólida trayectoria de innovación, combinada con un enfoque constante en nuestros clientes, una ejecución disciplinada y el talento y pasión de nuestra gente, seguirán siendo la base de nuestro éxito”, se lee en el comunicado. Por su parte, Armando Tamez concluye una trayectoria de más de cuatro décadas en Nemak, incluidos 13 años como director general, periodo en el que lideró la expansión internacional de la empresa. Nemak, fabricante de componentes de aluminio para vehículos eléctricos, estructura y chasis, así como de combustión interna; dijo en el documento que, bajo el liderazgo de Boyer, buscará fortalecer su negocio principal y avanzar en sus prioridades estratégicas en un entorno de movilidad en evolución.