Banco Azteca, brazo financiero del Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego, asegura que el sector popular mexicano no solo ahorra, sino que se digitaliza y demanda productos cada vez más sofisticados. “Fue el mejor año de nuestra historia”, dijo el presidente del Consejo del banco, Alejandro Valenzuela, al hacer el balance de 2025. El directivo, ocupante por 20 años de la dirección general del banco, sostuvo que la institución ha logrado acompañar a un segmento históricamente subestimado por el sistema financiero. “Hemos podido acompañar muy bien al sector popular mexicano que está ávido de servicios financieros”, mencionó. Valenzuela incluso aseguró que por cada peso que el banco presta, capta 1.2 pesos, desafiando el supuesto de que los sectores de menores ingresos no generan ahorro. “En algún libro de texto de economía decía que el sector popular no ahorraba. Sorpresa: ha sido muy importante la captación”, dijo. La transformación no solo es de volumen, sino de comportamiento. En 2025, el banco registró cerca de 1,000 millones de transacciones, de las cuales alrededor de 60% fueron digitales. La aplicación móvil —lanzada entre 2017 y 2018— suma actualmente entre 24 y 25 millones de usuarios. El proceso, recordó Valenzuela, fue gradual. “Lo tuvimos que hacer uno a uno. Convencer a cada cliente de que había otra forma de hacer banca”. El punto de inflexión llegó con la pandemia, cuando la infraestructura digital ya estaba preparada para absorber el salto hacia operaciones remotas. Hoy, acudir a la sucursal para consultar el saldo es, según el directivo, la excepción. “El sector popular sí es digital”, enfatizó. Y añadió frente al escepticismo: “Me canso, ganso, que sí lo es”. Aunque la institución mantiene su red física abierta 12 horas diarias y operación digital 24/7, reconoce que el cambio generacional inclina la balanza hacia la banca móvil. “Para muchos jóvenes, ir al banco es como ir al dentista”, apuntó. La mayor sofisticación también se refleja en la oferta de productos. El banco lanzó recientemente el fondo de inversión Azteca 1, con la meta de captar MXN $5,000 millones al cierre del año. “Estamos acompañando progresivamente las necesidades que tiene el sector popular. Si no estamos a esa altura, alguien más se los va a ofrecer”, advirtió. El sector se prepara para la 89ª Convención Bancaria 2026, organizada por la Asociación de Bancos de México, que se llevará a cabo del 18 al 20 de marzo en Cancún, Quintana Roo. Para Valenzuela, el encuentro representa un “reencuentro” entre el sector financiero y los reguladores en un entorno global complejo. “Creo que los mensajes fundamentales son que la banca hoy en día está más fuerte que nunca”, expresó.