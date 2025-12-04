El SAT confirmó auditorías a los contribuyentes de México

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ajustará su estrategia de fiscalización para 2026, un cambio que marca el comienzo de una etapa más exigente y técnica en la selección de contribuyentes sujetos a auditoría. Se trata de una revisión más exhaustiva que habrá a nivel nacional, por lo que se sugiere cumplir con las obligaciones fiscales.

Personas y empresas serán auditadas con mayor detenimiento por el organismo el año próximo. Según adelantaron, concentrarán los esfuerzos en quienes representan un riesgo real para la recaudación.

Auditorías del SAT en México

Esta reconfiguración busca elevar la eficiencia operativa y fortalecer la certeza jurídica de quienes cumplen en tiempo y forma. La medida se enmarca en un momento de mayor digitalización tributaria en México.

¿Por qué hay auditorías del SAT?

Las autoridades indicaron que los nuevos parámetros de audición buscan ofrecer mayor claridad a los contribuyentes, proteger a quienes cumplen y dirigir las auditorías a sectores o personas con señales claras de irregularidades.

Para continuar brindando certidumbre a las y los contribuyentes, la autoridad fiscal realiza revisiones con base en criterios claros y objetivos que garantizan un piso parejo y fomentan la transparencia en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.



El SAT refrenda su… pic.twitter.com/ofjnzC5QBJ — SATMX (@SATMX) November 28, 2025

Con este rediseño, se espera que la fiscalización sea más precisa, reduzca cargas innecesarias y favorezca una relación más equilibrada entre ciudadanía y autoridad.

¿Cuándo te puede auditar el SAT?

Los lineamientos vigentes para 2026 establecen nuevos indicadores de riesgo fiscal. Entre los factores prioritarios se encuentran las operaciones asociadas con factureras y esquemas de nómina irregulares, debido a su fuerte vínculo con la evasión. También se tomarán en cuenta señales como:

Pérdidas fiscales reiteradas sin justificación

Deducciones infladas

Ingresos omitidos

Discrepancias entre ventas reales y lo declarado

El foco estará puesto en el uso indebido de estímulos fiscales, las retenciones laborales manejadas de forma incorrecta y las solicitudes de devolución sin sustento.

Sectores con operaciones internacionales, contribuyentes con estructuras agresivas de planeación fiscal y personas físicas de altos ingresos estarán entre los principales focos de revisión por su impacto en la recaudación.

¿Qué contribuyentes quedan fuera de las auditorías del SAT?

Las revisiones no serán aleatorias; únicamente se realizarán cuando los sistemas detecten indicadores de riesgo fiscal. Las personas y empresas con declaraciones coherentes y operaciones comprobables tendrán pocas posibilidades de enfrentar una auditoría.