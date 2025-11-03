¿Te has percatado de que ha desaparecido dinero de tu cuenta bancaria y se ha registrado algún descuento del SAT? Es importante que prestes atención, ya que si posees cuentas bancarias y tienes deudas con el SAT, tanto Hacienda como las entidades bancarias respaldan que el organismo realice el cobro automático de lo que debes.

El Servicio de Administración Tributaria, SAT, ha confirmado que los bancos tienen la obligación de retener de manera automática el Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) a aquellas personas que reciban depósitos mensuales que superen los 15 mil pesos.

El organismo recaudador subrayó que "las instituciones financieras llevarán a cabo directamente el cobro del IDE de cualquiera de las cuentas que el contribuyente tenga abiertas", lo que implica una deducción automática sin necesidad de notificación previa.

El IDE se calcula multiplicando el importe que excede de quince mil pesos por la tasa del tres por ciento, según se indica en el documento Preguntas y Respuestas con relación al IDE, publicado por el SAT en su portal oficial.

Gestión de cobros automáticos y supervisión directa por parte del SAT

De acuerdo con el SAT, el procedimiento busca detectar operaciones no declaradas y reforzar el control sobre ingresos en efectivo que no pasen por medios formales.

"El objetivo es combatir la evasión fiscal y transparentar los flujos financieros", añadió el documento. El IDE se recauda "mediante recaudación que deberán hacer las instituciones del sistema financiero", quienes deberán enterar el monto al fisco una vez efectuado el cargo al contribuyente.

Momentos y métodos para la implementación de cobros automáticos

El recordó que el no sustituye otras obligaciones fiscales y que los contribuyentes deben declarar sus ingresos correctamente para evitar sanciones.

Además, advirtió que los buscan fomentar la transparencia y formalidad en el manejo del dinero en efectivo. El SAT precisó que " recaudarán el impuesto el último día del mes de que se trate, salvo en depósitos a plazo cuyo monto individual exceda de 15 mil pesos". En esos casos, el cobro será inmediato.

Además, las "pueden recaudar el IDE hasta el día hábil siguiente a la fecha de corte de la cuenta" o, si no hay fondos suficientes, "indistintamente de cualquiera de las cuentas que tenga abiertas el contribuyente".

El SAT recordó que el IDE no sustituye otras obligaciones fiscales y que los contribuyentes deben declarar sus ingresos correctamente para evitar sanciones.

Además, advirtió que los cobros automáticos buscan fomentar la transparencia y formalidad en el manejo del dinero en efectivo. El SAT precisó que "los bancos recaudarán el impuesto el último día del mes de que se trate, salvo en depósitos a plazo cuyo monto individual exceda de 15 mil pesos".

En esos casos, el cobro será inmediato. Además, las instituciones de crédito "pueden recaudar el IDE hasta el día hábil siguiente a la fecha de corte de la cuenta" o, si no hay fondos suficientes, "indistintamente de cualquiera de las cuentas que tenga abiertas el contribuyente".

Ejemplo del cálculo del IDE: