La revisión de los temas controversiales presentados por los gobiernos de México y Estados Unidos, en el marco del TMEC, llevan un avance superior a 90%, aseguró el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, durante la instalación del Comité Promotor de Inversiones de la Ciudad de México. Cortesía Secretaría de Economía.

Como parte del convenio original del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC), los gobiernos de los tres países acordaron hacer una revisión del acuerdo cada 6 años, para hacer los ajustes necesarios que beneficien a la economía de América del Norte.

Como parte de este proceso, en septiembre pasado los gobiernos de las tres economías iniciaron con los periodos de consulta.

Al concluir su participación en la instalación del Comité Promotor de Inversiones de la Ciudad de México, el funcionario refirió que Estados Unidos planteó 54 temas para revisar directamente con México, mientras que la administración nacional consultó 12 temas.

“Ya encontramos puntos de acercamiento y entonces lo que sigue por delante es que tengamos claro qué es lo que queremos tener como resultado final de la revisión del tratado”, aseguró.

En entrevista con medios, el encargado de la política económica del país afirmó que su pronóstico es que el tratado “va a seguir adelante”.

“¿Por qué creo que el tratado va a seguir adelante? Porque es lo que me han dicho las autoridades de Estados Unidos”, afirmó.

Añadió que el miércoles (28 de enero) sostuvo una primera conversación con el Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson ​Greer, en la que el representante estadounidense reiteró el interés de Washington por ampliar las reglas de origen, así como mejorar la resolución de conflictos laborales entre ambas naciones.

En este sentido, Ebrard Casaubón afirmó que no hubo más detalles por parte del embajador comercial sobre los alcances que buscan para estos dos apartados.

Destaca avance en las exportaciones

El secretario de Economía refirió que las exportaciones de México acumularon un crecimiento de 7.6%, pese a los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Quiere decir que en la época más proteccionista que nos ha tocado vivir desde los años 30 del siglo pasado, hemos logrado que nuestras exportaciones sigan avanzando, es un gran logro para México. Por eso soy optimista”, afirmó.

De acuerdo con datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos, México se ubicó como el primer exportador hacia esa economía en el periodo enero-noviembre del año pasado, al abastecer más de 15% de las mercancías que importa esa nación, por encima de Canadá, China, Taiwán y Alemania, que en conjunto representan 44% de las importaciones de ese país.