El peso mexicano alcanzó niveles no vistos desde julio del año pasado en medio de un renovado impulso alcista, apoyado en la debilidad del dólar y en las expectativas sobre las próximas decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). Este escenario llevó a los economistas encuestados por Citi a recortar su previsión de tipo de cambio para el cierre de 2025 a favor de la moneda mexicana.

En la encuesta más reciente, el consenso de 32 estrategas redujo su estimación a MXN $18.51 por dólar, lo que representa un ajuste de 1.28% frente al pronóstico previo de MXN $18.75 por cada unidad del billete verde.

La nueva expectativa aún implica una depreciación de 1.53% respecto al nivel intradía de 18.2299 pesos por dólar registrado el lunes (Ciudad de México 9:41 horas), de acuerdo con datos de Bloomberg.

Entre las casas de análisis más optimistas, Banco Base, BanCoppel y BX+ estiman un cierre de 18.30 pesos por dólar; Deutsche Bank proyecta un nivel de 18.25 pesos, mientras que XP Investments mantiene el escenario de que el tipo de cambio podría acercarse a los 18 pesos por dólar.

El peso toca nuevos mínimos

El viernes pasado, la moneda mexicana alcanzó niveles no observados desde julio del año anterior, con un cierre cercano a MXN $18.18 por dólar. Durante la sesión, el tipo de cambio registró un máximo de 18.3491 y un mínimo anual de 18.1524 por dólar.

La apreciación del peso se dio en paralelo a un debilitamiento generalizado del dólar, ante la expectativa de que la Fed recorte su tasa de interés en la reunión de diciembre, y tras los comentarios de Kevin Hassett, próximo presidente de la Reserva Federal, quien señaló que el reciente cierre de gobierno retrasó la disponibilidad de información económica, lo que haría necesario que el banco central adopte un enfoque más cauteloso.

Este lunes (diciembre 8), el peso cotiza alrededor de 18.2299 pesos por dólar, lo que implica una depreciación de 0.32% frente al cierre previo, según cifras de Bloomberg.

Apuestas por un recorte y atractivo del peso

Aunque el ajuste de la encuesta de Citi todavía implica una depreciación frente a los niveles actuales, las expectativas sobre la política monetaria de la Fed y los comentarios recientes de Hassett han mejorado el sesgo de los analistas respecto al mes previo.

De acuerdo con la herramienta FedWatch, el mercado asigna una probabilidad de 87.4% a un recorte de 25 puntos base en la reunión del 10 de diciembre. Más allá de esa decisión, inversionistas y analistas permanecen atentos a las señales sobre la trayectoria de tasas para 2026.

“Tras el recorte esperado de diciembre, pensamos que la Fed hará una pausa en los primeros meses del año, lo que da espacio para seguir aprovechando un nivel de tasas que se mantiene por encima de su promedio histórico”, señalaron analistas de Actinver.

Este escenario mantendría un diferencial de tasas favorable para México, estimado en al menos 350 puntos base, lo que seguiría respaldando el atractivo de los activos denominados en pesos.

“Tasas en pesos mexicanos de corto plazo permanecen muy atractivas, aunque sensibles al factor tiempo. Los rendimientos actuales están ligeramente por encima de sus promedios históricos, pero la ventana de oportunidad se reduce conforme Banxico continúa con su ciclo de recortes”, agregó Actinver.