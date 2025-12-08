La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este lunes, 8 de diciembre de 2025 en México es de 18.18 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda subió un 0.01% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 18.21 pesos y un mínimo de 18.16 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.71%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.77%.

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con varias fluctuaciones que indican aumentos temporales. A pesar de algunos repuntes, la mayoría de los días se ha mantenido en un nivel descendente, lo que sugiere una presión sobre la moneda. La estabilidad fue escasa, lo que refleja un mercado volátil.

En los últimos doce meses, el Dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 20.9 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 18.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 2.35%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.38%.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, el valor del Dólar ha ido en aumento, lo que puede reflejar un mayor interés en la moneda o cambios en la economía local.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una disminución en la confianza hacia el Dólar. Sin embargo, la estabilidad se habría indicado con un dato de 0, lo que no es el caso en esta ocasión.

Este aumento en la cotización del Dólar podría ser un indicativo de factores económicos que están impulsando su valor al alza, lo que merece un seguimiento cercano.

¿Dónde comprar dólar en México?

Las personas que deseen obtener o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".