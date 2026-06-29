El peso mexicano podría presentar volatilidad por el arranque formal de las negociaciones del T-MEC.

El peso mexicano inicia una semana que podría definir el tono de su desempeño durante la segunda mitad del año, con el arranque formal de la revisión del Tratado entre México, EE.UU. y Canadá (T-MEC), un proceso que analistas consideran uno de los principales catalizadores para el tipo de cambio.

El foco del mercado estará el 1 de julio, cuando los tres países sostengan la primera mesa de conversaciones para revisar el acuerdo comercial, conforme al artículo 34.7 del tratado. Aunque el encuentro marcará el inicio del proceso, analistas anticipan que las negociaciones se extenderán durante varios meses.

Durante la reunión, cada país presentará su postura sobre la extensión del acuerdo por otros 16 años. Previamente, las partes debieron enviar su posición a la Secretaría Técnica del T-MEC. Hasta ahora, México y Canadá han manifestado públicamente su intención de mantener vigente el tratado, mientras que EE.UU. aún no ha hecho pública su postura.

Para Banorte, la revisión del T-MEC será uno de los principales factores que determinarán el comportamiento del peso en los próximos meses. El banco estima que, junto con la ejecución del Plan México y el avance de la agenda legislativa, el proceso podría llevar al tipo de cambio hacia MXN $17.80 por dólar y cerrar 2026 alrededor de 18.10.

“Será clave el proceso de revisión del T-MEC, el avance de los programas de inversión (incluido el Plan México) y la evolución de la agenda legislativa, elementos que podrían incidir significativamente en las perspectivas económicas del país”, señalaron analistas de Banorte en un reporte.

Peso mexicano en una larga espera

La institución no espera una resolución rápida. En su escenario base, la revisión se desarrollará como un proceso de transición, en el que el tratado continuará vigente mientras avanzan las negociaciones técnicas y sectoriales para alcanzar un acuerdo de largo plazo.

Banco Base considera que las reglas de origen y los aranceles para la industria automotriz serán algunos de los temas más sensibles de la negociación, particularmente tras el deterioro del sector observado desde 2025. También advierte sobre la posibilidad de endurecer las reglas de origen para la industria de equipo de cómputo, altamente dependiente de insumos provenientes de Asia, un cambio que podría afectar las exportaciones mexicanas y elevar la percepción de riesgo para el país.

Niveles técnicos del tipo de cambio

Desde el análisis técnico, Juan Carlos Tapia, fundador de México Financiero, prevé que el peso continúe operando alrededor del nivel psicológico de MXN $17.50 por dólar, con una resistencia en 17.77.

“En la parte inferior, el primer soporte se ubica en 17.45 unidades, nivel que converge con la media móvil de 100 días (17.44), seguido por 17.35, donde se encuentra la media móvil de 50 días”, explicó.

Además de la revisión del T-MEC, los inversionistas seguirán de cerca los indicadores del mercado laboral de Estados Unidos, entre ellos las vacantes JOLTS, el reporte ADP y las nóminas no agrícolas, cuya publicación se adelantará al jueves por el feriado del Día de la Independencia estadounidense.

“Podríamos observar una compresión en la liquidez por la semana corta y un ajuste de posiciones por el cierre de mes, trimestre y semestre”, dijo Tapia a El Cronista.