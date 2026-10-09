Guardar una parte de los ingresos cada mes es una de las recomendaciones más habituales en materia de finanzas personales. Sin embargo, cuando el dinero permanece inmóvil durante largos periodos, puede surgir una preocupación frecuente: que su capacidad de compra disminuya con el tiempo debido al aumento general de los precios.

Por eso, los especialistas suelen señalar que no basta con ahorrar, sino que también es importante definir una estrategia para cada objetivo financiero. Antes de tomar cualquier decisión, conviene analizar aspectos como el plazo, la liquidez necesaria y el nivel de riesgo que cada persona está dispuesta a asumir.

Dentro de las alternativas se encuentra Leva Invierte, un producto de inversión que, de acuerdo con la información publicada en su sitio web, simplifica el acceso a opciones de inversión mediante tasas fijas y herramientas de educación financiera orientadas a la toma de decisiones informadas.

La importancia de dar un propósito a cada ahorro

Uno de los hábitos más recomendados consiste en separar los recursos según su finalidad. Por ejemplo, el dinero destinado a emergencias suele requerir disponibilidad inmediata, mientras que los fondos reservados para metas de largo plazo pueden analizarse bajo criterios distintos. Esta diferenciación ayuda a evitar que todos los recursos permanezcan bajo una misma estrategia sin considerar sus objetivos específicos.

Además, revisar periódicamente dónde se encuentra el dinero permite evaluar si la alternativa elegida sigue siendo adecuada para las necesidades actuales. Las circunstancias personales, los ingresos y las metas financieras cambian con el tiempo, por lo que una estrategia que funcionaba hace algunos años puede requerir ajustes.

Revisar periódicamente dónde se encuentra el dinero. Magnific

Cómo fortalecer la planeación financiera a largo plazo

Los expertos también recomiendan comparar distintas opciones antes de tomar una decisión y verificar siempre que el producto financiero tenga el respaldo necesario, como Leva Invierte, que cuenta con el aval de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Banco de México y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Además, aspectos como rendimientos, plazos, comisiones y condiciones generales deben analizarse de forma integral y no únicamente a partir de la rentabilidad anunciada.

Proteger el valor de los ahorros no depende únicamente de guardar dinero todos los meses. También implica revisar periódicamente los objetivos financieros, conocer las distintas alternativas disponibles y desarrollar hábitos que permitan tomar decisiones más informadas.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.