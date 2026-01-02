Tener una vivienda propia puede ser una posibilidad para trabajadores con menores ingresos a través del programa federal Vivienda para el Bienestar, una estrategia del Gobierno de México en la que participan instituciones como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y el Fovissste.

El programa tiene como objetivo ampliar el acceso a una vivienda adecuada mediante la construcción de nuevas unidades, así como mediante esquemas de financiamiento, créditos, subsidios y apoyos para mejorar o construir vivienda. De acuerdo con el micrositio oficial, la meta sexenal es construir 1,8 millones de viviendas nuevas en todo el país.

Infonavit ofrece viviendas baratas a los trabajadores de México

En el caso del Infonavit, la estrategia está dirigida a personas derechohabientes, es decir, trabajadores afiliados que cumplen con los requisitos del Instituto. Para quienes no son derechohabientes de Infonavit ni de Fovissste, el acceso al programa se realiza a través de la Conavi, bajo criterios y convocatorias propias.

¿Qué es Vivienda para el Bienestar?

Vivienda para el Bienestar es un programa federal que busca garantizar el acceso a vivienda adecuada para familias mexicanas que reciben ingresos de hasta dos salarios mínimos mensuales y que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

La estrategia prioriza a sectores que históricamente han enfrentado mayores dificultades para acceder a una casa, como mujeres jefas de familia, personas adultas mayores, personas con discapacidad, comunidades indígenas y población con rezago habitacional.

Según el micrositio oficial del programa, en 2026 se formalizaron para construcción 88.365 viviendas, con lo que el acumulado llegó a 477.279 unidades. Esto representa un avance de 27% de la meta sexenal de 1,8 millones de viviendas nuevas, con corte a marzo de 2026.

¿Cómo son las viviendas del programa?

Las características pueden variar según la entidad, el desarrollo habitacional y la institución responsable. Sin embargo, las autoridades federales han informado que los proyectos buscan construirse en zonas con servicios, infraestructura urbana y conectividad.

En desarrollos difundidos por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), las viviendas del Infonavit fueron presentadas con una superficie de 60 metros cuadrados y espacios como recámaras, cocina, sala-comedor, baño completo, área de lavado y áreas comunes.

El Gobierno de México también señaló que los proyectos deben ubicarse cerca de centros de trabajo, servicios y transporte público, con el objetivo de evitar desarrollos alejados de las zonas urbanas y mejorar el acceso a una vivienda adecuada.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a una vivienda del Infonavit?

Para las personas derechohabientes del Infonavit, el micrositio oficial de Vivienda para el Bienestar señala estos requisitos:

Ganar entre uno y dos salarios mínimos.

Tener al menos seis meses de antigüedad en el empleo.

No contar con un crédito hipotecario vigente con el Infonavit.

Además, la sección de preguntas frecuentes del programa indica que los derechohabientes del Infonavit deben tener empleo formal, contar con 1080 puntos Infonavit, no haber recibido antes un subsidio federal de vivienda y cumplir con los requisitos del crédito o subsidio solicitado.

Por este motivo, el acceso no depende únicamente de estar afiliado al Instituto. Cada caso debe validarse en los canales oficiales del Infonavit y del programa Vivienda para el Bienestar, ya que la disponibilidad también depende de la ubicación de los desarrollos y del esquema de financiamiento aplicable.

¿Quiénes pueden acceder si no tienen Infonavit?

Las personas que no son derechohabientes de Infonavit ni de Fovissste pueden acceder al programa por medio de la Conavi. En ese caso, los requisitos oficiales incluyen ser mayor de edad con dependientes económicos, no haber recibido antes un subsidio federal de vivienda, demostrar ingresos familiares de hasta dos salarios mínimos mensuales y pertenecer a un grupo prioritario.

La Conavi informó que las convocatorias se abren en las zonas donde se lleva a cabo el programa y se difunden por medios oficiales. Allí se dan a conocer las fechas, los lugares de registro y los requisitos específicos para participar.

¿Cuándo entregan las viviendas del Infonavit?

Las entregas de Vivienda para el Bienestar comenzaron en 2025 y continúan de acuerdo con el avance de cada desarrollo habitacional. El Gobierno de México informó que las primeras entregas incluyeron viviendas construidas por Infonavit y Conavi, aunque la disponibilidad depende de la región, los proyectos en marcha y los procesos de asignación correspondientes.

Para conocer los desarrollos disponibles, las personas interesadas deben consultar Mi Cuenta Infonavit, acudir a los Centros de Servicio Infonavit o revisar los canales oficiales del programa Vivienda para el Bienestar.

Las autoridades también advierten que todos los trámites del programa son gratuitos y que no existen gestores ni intermediarios autorizados. La solicitud debe realizarse únicamente a través de las instituciones oficiales.