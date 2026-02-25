El Gobierno Federal concretó la expropiación de terrenos situados en Santa Elena, en el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo. Se trata de una orden de Claudia Sheinbaum, quien busca mejorar el servicio del transporte público en México. La determinación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y tiene como propósito reforzar la infraestructura ferroviaria y el transporte de carga en el tramo 6 del Tren Maya. La superficie afectada será asignada a Tren Maya, S.A. de C.V. para continuar con el desarrollo del segmento Tulum-Chetumal. Conoce más información a continuación. La medida forma parte del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, dentro de la estrategia “República Próspera y Conectada”. Más allá del transporte de pasajeros, el proyecto apunta a consolidar al Tren Maya como un eje logístico clave para el traslado de mercancías, impulsando la actividad comercial en la península de Yucatán. El decreto destaca que la obra permitirá optimizar la conectividad intermodal y fortalecer la logística regional, integrando al sureste con otras regiones del país. También se prevé que la vía funcione como corredor humanitario para facilitar el envío de insumos médicos y alimentarios a comunidades indígenas. Asimismo, el proyecto de movilidad adquiere relevancia por su proximidad con la frontera sur, al contribuir al resguardo y fortalecimiento estratégico de esa zona. El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) determinó una indemnización de 1,624,908.96 pesos, con base en el valor comercial vigente de los terrenos de uso común. El monto será cubierto por Tren Maya, S.A. de C.V., con cargo a su presupuesto autorizado. Se informó que se garantizó el derecho de audiencia a los ejidatarios de Santa Elena; no obstante, durante el plazo legal de diez días hábiles no se registraron inconformidades ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). La expropiación se da en un contexto de ajustes institucionales. Tras la decisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de extinguir y liquidar a FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., la empresa Tren Maya, S.A. de C.V. quedó bajo la coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que asume plenamente la construcción y operación del sistema ferroviario. Con la incorporación de esta superficie, el Gobierno Federal garantiza el derecho de vía necesario para obras complementarias y para la operación definitiva de uno de los proyectos de infraestructura más relevantes de las últimas décadas en México.