Una decisión judicial volvió a poner el foco sobre una de las obras más observadas del país: el Tren Maya. Un juez federal ordenó nuevas medidas que obligan a las autoridades a actuar de inmediato en una zona considerada ambientalmente delicada. La resolución no detiene automáticamente los trabajos, pero sí cambia el escenario legal. El fallo establece obligaciones concretas para dependencias ambientales, que deberán reforzar controles, inspecciones y acciones de conservación. La medida impacta directamente en un tramo estratégico donde, desde hace tiempo, existen advertencias por posibles riesgos ecológicos. Aunque la construcción no queda suspendida por completo, la orden judicial introduce nuevas exigencias que podrían influir en el desarrollo del proyecto. Checa todos los detalles para mayor información. La suspensión definitiva fue dictada dentro de un juicio de amparo relacionado con el Tren Maya, específicamente en el Tramo 5, que conecta Cancún con Tulum. El juez ordenó a las autoridades ambientales cumplir estrictamente con tareas de inspección, vigilancia y conservación. En términos legales, la resolución no cancela la obra, pero sí obliga a reforzar la protección de ecosistemas vulnerables. Entre ellos se encuentran selvas, cenotes y sistemas de acuíferos subterráneos considerados de alta fragilidad ecológica. Organismos federales como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), han sido instruidos para verificar posibles afectaciones, realizar inspecciones y garantizar la conservación de los recursos naturales conforme lo establece la ley en la actualidad. En caso de que no se cumpla con la normativa vigente, podrían generarse responsabilidades administrativas o legales. Por ello, el componente ambiental del Tramo 5 adquiere un peso determinante dentro del proceso judicial. Desde el inicio del proyecto, el Tramo 5 ha despertado debates de todo tipo por su ubicación en una zona de alta sensibilidad ambiental. La presencia de sistemas naturales complejos ha motivado litigios, observación técnica y reclamos de mayor supervisión. Entre los principales riesgos señalados se encuentran: Integrantes del colectivo Sálvame del Tren consideran que la suspensión definitiva obliga a las autoridades a aplicar la ley ambiental con mayor rigor. A su juicio, el fallo refuerza la rendición de cuentas y coloca la protección del entorno natural en el centro del debate.