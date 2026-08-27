En esta noticia El vaso medio lleno

La economía mexicana enfrenta un panorama dual: el sector público se puso en el lado optimista de la balanza, mientras que el privado mantiene una perspectiva más conservadora para el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) para lo que resta del año.

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El vaso medio vacío lo puso BBVA Research que resalta una temporada mundialista decepcionante en términos económicos, particularmente en turismo y consumo.

Por una parte, las entradas de turistas internacionales tuvieron un alza de apenas 1.1% en relación con un año normal y las de turistas aéreos cayeron 5.3%, es decir, no llegaron los turistas internacionales estimados por los 13 encuentros de la copa que tuvo México y que se concentraron en la capital del país, Guadalajara y Monterrey.

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Aunque los turistas que sí vinieron a la justa gastaron 3.8% más que el año pasado.

BBVA añade que el sector ya venía débil, pues en el primer trimestre de este año, el PIB Turístico presentó un crecimiento de apenas 0.1% anual y el consumo turístico receptivo retrocedió 18.4% de acuerdo con el Inegi.

El impacto tampoco se sintió de forma generalizada en los corporativos, pues si bien Grupo Posadas tuvo un buen desempeño en las tres sedes mundialistas, el efecto fue compensado por una menor demanda de grupos y convenciones en las ciudades donde no hubo partidos.

La ocupación, reporta BBVA Research, bajó cuatro puntos porcentuales y aunque la tarifa promedio subió 3.2% los ingresos cayeron 3%.

Por su parte, Fibra Inn registró una caída en la ocupación disminuyó 2.2 puntos y la tarifa aumentó 6.4%, con los ingresos creciendo apenas 1.3%, con un enfoque de crecimiento solo en Guadalajara y Monterrey.

En junio del año, Datatur apenas mostró una ocupación promedio de 52.8%, contra 55.9% de un año antes.

Los restaurantes y bares tampoco tuvieron ganancias generalizadas: BBVA Research señala que las ventas comparables de Alsea, que tiene en su portafolio marcas como Domino’s o Starbucks, en México crecieron 1.1% en el 2T26, frente a 4.5% un año antes. Ollamani, la empresa dueña del Estado Banorte, registró 1.42 mil millones de pesos de ingresos ligados al torneo, pero una pérdida de 557 millones en operaciones FIFA.

Finalmente, el Indicador Oportuno de Consumo Privado mostró un alza mensual de apenas 0.2% en junio y un estancamiento en julio, recopila BBVA Research.

El vaso medio lleno

La economía en general tuvo un mejor segundo trimestre, pues el PIB registró un incremento de 2.5% anual.

En este sentido, a principios de agosto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dijo que con base en ese resultado, la economía mexicana crecería “al menos” 1.5% este año.

Ahora, el Banco de México se sumó a esta expectativa, pues en su último Informe Trimestral el organismo que lidera Victoria Rodríguez Ceja prevé un incremento en un rango de 1% a 2%, lo que deja la expectativa en 1.5%.

Sin embargo, el pronóstico se ubica por encima del consenso de analistas consultados por Citi y por el propio Banxico, que estiman un alza de 1.2%.

El banco central justificó el incremento de su expectativa a partir de la aceleración en la demanda agregada, que se suma a las fuertes alzas en las exportaciones nacionales.