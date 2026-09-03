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México podría tener un envión económico en lo que resta del año, lo que ha hecho que distintos organismos financieros nacionales e internacionales revisen al alza la expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2026.

Por una parte, el banco estadounidense JP Morgan revisó al alza la expectativa de crecimiento a 1.5%, en línea con lo que espera la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México.

“El impulso de cara a la segunda mitad del año es alentador y sugiere que persisten riesgos al alza a la luz de los resultados de las encuestas de agosto”, dice el banco en un análisis sobre la economía nacional.

En este sentido, JP Morgan señala que las encuestas del Inegi, correspondientes a confianza empresarial, las tendencias y el PMI manufacturero de México en agosto mostraron una ruta de aceleración, lo que refuerza esta narrativa, incluso cuando la encuesta del IMEF muestra resultados mixtos.

El banco estadounidense dice que la confianza empresarial del Inegi reflejó incrementos generalizados, aunque fueron modestos y no alcanzaron a reflejarse en el indicador general.

“La confianza entre las empresas constructoras fue la que más aumentó, subiendo 0.4 puntos hasta situarse en 47.5”, detalló.

Le siguieron el sector manufacturero (+0.1 puntos hasta 48.1) y los servicios no financieros (+0.1 puntos hasta 48.6). El comercio fue el único sector que registró un descenso, cayendo 0.3 puntos hasta 48.0.

A esto se suma una mejora en la confianza para invertir. “Nuestro indicador ponderado de sentimiento de inversión para toda la economía aumentó 0.8 puntos, situándose en 31.8”, señaló.

Las ganancias fueron generalizadas, pero la construcción, los servicios y la manufactura fueron los principales motores, con alzas de 3, 2.2 y 1.4 puntos, respectivamente.

Aunque el sentimiento en manufactura y servicios se mantuvo fluctuante, el aumento en la construcción llevó el índice a 27.1 puntos, su nivel más alto desde 2024 (excluyendo el repunte registrado en abril de 2026).

Mejor expectativa

La mejora sobre el pronóstico de crecimiento de JP Morgan se suma a una seguidilla de alzas, iniciada en el segundo semestre del año.

La más reciente encuesta del Banco de México entre analistas del sector privado mostró su tercer alza consecutiva en la expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de este año, al ubicarla en 1.3%.

El incremento en la expectativa se suma al optimismo del Banxico que apenas en su Informe del Segundo Trimestre puso la expectativa de crecimiento en 1.5%, mientras que a mediados del año, Hacienda subió la previsión a ese mismo punto.