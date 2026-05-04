Como cada día, el Santoral católico brinda la posibilidad de conocer más sobre la hazañas de los hombres y mujeres que dedicaron su vida a servir a Dios y al prójimo. Estas historias, llenas de entrega, fe y amor, motivan e invitan a seguir sus pasos. Por esa razón, conoce por qué la comunidad católica celebra este martes, 5 de mayo de 2026 a San Ángel de Sicilia y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario. Santo Ángel de Sicilia fue presbítero carmelita y mártir. Es recordado en Licata, de Sicilia, en Italia. Es venerado como santo. Para aquellos que honren esta religión, una buena forma de conmemorar a este santo El 5 de mayo de 2026 se conmemoran varios santos en el calendario litúrgico. Entre ellos se destaca a Santa Crescenciana, mártir, cuya devoción ha sido promovida a lo largo de los siglos debido a su valentía y fe inquebrantable. También se celebra al Beato Nuncio Sulpricio, del siglo XIX, conocido por su vida de servicio y dedicación a la comunidad.En esta fecha especial, los fieles también rinden homenaje a San Mauronto de Marchiennes, un santo del siglo VIII y a San León de Calabria, del siglo XIII, figuras que han dejado una profunda huella en la historia de la Iglesia católica. Además, la Beata Catalina Cittadini, del siglo XIX, también es recordada por su labor a favor de los más necesitados.Otros santos que se celebran incluyen a San Britón de Tréveris, San Avertino de Vençay, San Joviniano de Auxerre y San Eutimio de Alejandría, todos importantes en su tiempo por su fe y obras. La lista se completa con San Máximo de Jerusalén, San Teodoro obispo, San Eulogio obispo, San Nicecio de Vienne y San Geroncio de Milán, quienes han inspirado a generaciones de creyentes con sus enseñanzas y ejemplos de vida.