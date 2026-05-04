Empresas tan distintas como fintechs y una línea de cruceros, un grupo de robótica para almacenes y una empresa de energía y gas figuraron entre las compañías de mayor crecimiento en América durante un periodo de tres años marcado por la resiliencia de la economía regional. Las Empresas de Mayor Crecimiento en América 2026 es un ranking de 300 negocios en Norte y Sudamérica con la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR, por sus siglas en inglés) en ingresos entre 2021 y 2024. La lista fue elaborada por la firma de investigación Statista. (Ver metodología) De Canadá a Chile, muchas economías de la región entraron en fase de expansión tras los confinamientos por la pandemia de Covid-19, aunque también enfrentaron distorsiones provocadas por la demanda contenida, cadenas de suministro saturadas e inflación persistente. A inicios de 2022, Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania, lo que generó disrupciones en los mercados globales de energía y alimentos, amenazando con presionar aún más la inflación. Bancos centrales, incluida la Reserva Federal de Estados Unidos, elevaron agresivamente las tasas de interés para contener el alza de precios. Sin embargo, la inflación se mantiene por encima del objetivo de largo plazo de 2% de la Fed, y el descontento de los votantes contribuyó a que Donald Trump regresara a la Casa Blanca en 2024 tras prometer una baja en los precios. La mayoría de las empresas del ranking registraron crecimientos de doble dígito, con una mediana de CAGR de 37.4%. En México, la izquierdista Claudia Sheinbaum también ganó la presidencia en 2024, mientras que el libertario Javier Milei asumió la presidencia de Argentina a finales de 2023 en medio de una inflación elevada. En Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva fue electo en 2022 para su tercer mandato. El rápido aumento de precios pudo haber impulsado los ingresos en general, pero las empresas del ranking elevaron sus ventas a ritmos que, en la mayoría de los casos, superaron ampliamente la inflación. La mayoría creció a doble dígito, con una tasa mediana anual compuesta de 37.4%. Encabezando la lista continental se encuentra Grow Therapy, una plataforma de salud mental utilizada por terapeutas y psiquiatras, que registró una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR, por sus siglas en inglés) de ingresos de 455.6% entre 2021 y 2024. Fundada en 2020 y con sede en Nueva York, la empresa ha levantado más de u$s 300 millones de fondos de capital de riesgo y otros inversionistas. Las compañías de tecnología de la información y software representaron 15% del total, lideradas por Anaptyss, que gestiona servicios tecnológicos para bancos y otras instituciones financieras. El segmento fintech, servicios financieros y seguros aportó otro 10%. Pero el ranking también incluye sectores menos asociados con alto crecimiento: logística y transporte, energía y servicios públicos, así como alimentos y bebidas, que en conjunto superaron 11%. En toda la lista, el crecimiento de ingresos refleja tanto el desempeño individual de las empresas como las condiciones de los mercados donde operan. Por ejemplo, la empresa con mayores ingresos en 2024 fue General Dynamics, del sector aeroespacial y defensa, con ventas por u$s 47,700 millones. La guerra de Rusia en Ucrania elevó la demanda de su artillería y otros equipos, según su informe anual. Además, la compañía se benefició del auge en la venta de jets privados. La segunda empresa más grande fue el fabricante de chips Qualcomm, con ingresos cercanos a u$s 39,000 millones, impulsados en parte por la venta de sus procesadores Snapdragon para smartphones. En tercer lugar quedó Duke Energy, con ingresos de u$s 30,400 millones en 2024, beneficiada por una mayor demanda y tarifas eléctricas. El aumento en los recibos de servicios ha sido una de las principales fuentes del malestar de los consumidores ante la inflación. La operadora de cruceros Carnival reportó menos de u$s 2,000 millones en ingresos en 2021, cuando la pandemia mantuvo sus barcos detenidos, pero logró capitalizar la recuperación del turismo, elevando sus ingresos a 25,000 millones de dólares en 2024. La empresa más pequeña por ingresos fue MMSD, una compañía estadounidense de investigación y diagnóstico farmacéutico. Aparece por primera vez en el ranking tras crecer a una tasa compuesta de 25.1%, alcanzando poco más de u$s 1.5 millones en 2024, el mínimo requerido para figurar en la lista. Algunas empresas más pequeñas lograron expandirse con el respaldo de grandes inversionistas. SoftBank y Walmart son los principales accionistas de Symbotic, una firma de robótica para almacenes. En 2022, Symbotic firmó un acuerdo para implementar su tecnología en los 42 centros de distribución regional de Walmart en Estados Unidos. Sus ingresos crecieron a una tasa compuesta de 92% entre 2021 y 2024, alcanzando u$s 1,800 millones. Algunas compañías buscan sostener altas tasas de crecimiento durante varios años. SharkNinja, fabricante de electrodomésticos como freidoras de aire y aspiradoras, registró un crecimiento anual compuesto de 14.1%, con ingresos de u$s 5,500 millones. Su director general, Mark Barrocas, señaló que el crecimiento no provino de adquisiciones, sino que se logró incluso en un mercado en ligera contracción. “Lo lógico sería decir: ‘El mercado cae 2%, creceremos 3%’. Nosotros pensamos: ‘queremos crecer 20%’”, afirma. “Queremos poner la vara en un nivel prácticamente imposible dentro de nuestro sector”. Dos tercios de las empresas del ranking tienen sede en Estados Unidos. En total, hay compañías de ocho países, incluyendo Canadá con 43, Brasil con 30 y México con 13. Nueva York fue la ciudad con más empresas en la lista (14), seguida de Boston y São Paulo (11 cada una), y Ciudad de México y San Diego (10 cada una). Las empresas mexicanas en el listado son (ver listado con datos completos debajo): Consorcio Aristos, (83) en el ranking de 2026, Sports World (119), Tiendas BBB (153), Caja Popular Pio XII (217), Norte 19 (219), OMA (223), Cydsa (268), Accel (271), Grupo TMM (272), Promotora Ambiental (276), Vinte (279), Posadas (283) y GMD (287). NAVEGA POR EL DOCUMENTO PARA VER TODOS LOS DATOS Un total de 82 de las 300 empresas también aparecieron en el ranking el año anterior. ABA Centers, que conecta terapeutas conductuales con personas con trastorno del espectro autista, cayó del primer lugar en 2025 al quinto en 2026, con un crecimiento compuesto de 328.3%.