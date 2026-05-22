Ganadores del certamen de inclusión financiera de Banco Azteca | Cortesía

A través de un certamen universitario de inclusión financiera, Banco Azteca convocó a estudiantes de todo México a proponer ideas orientadas a ampliar el acceso a servicios financieros y fomentar el emprendimiento.

Bajo el eje temático “Inclusión financiera y emprendimiento: motores del desarrollo en México”, estudiantes de diversas universidades del país participaron con más de 500 ensayos individuales en los que abordaron desafíos estructurales como la reducción de desigualdades mediante el acceso financiero, el papel del crédito como herramienta de movilidad social, así como su impacto en el desarrollo de personas, negocios y comunidades.

Un comité integrado por directivos y especialistas de Banco Azteca analizó cada propuesta con base en criterios de viabilidad, innovación, impacto social y visión estratégica.

Los ensayos finalistas fueron presentados en la Universidad de la Libertad, en un encuentro que propició el intercambio directo entre jóvenes universitarios y líderes del sector financiero.

Tras esta etapa, resultaron ganadores Héctor Guerra Anlén de la Universidad Anáhuac, Sachkeerat Singht Martínez de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), Francisco Rodríguez Jiménez de la Universidad Panamericana (UP), quienes destacaron por la solidez de sus propuestas, la claridad de su análisis y su visión sobre la inclusión financiera.

Como reconocimiento, los tres primeros lugares serán acreedores a una experiencia doble para asistir a un encuentro del Mundial 2026.

Banco Azteca busca impulsar a las nuevas generaciones de talento que contribuyan a construir un entorno más equitativo, dinámico y sostenible, dijo la empresa financiera en un comunicado.