Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, en conferencia de prensa para anunciar el inicio oficial de la revisión del T-MEC.

Aunque México y Canadá estaban de acuerdo en que el acuerdo comercial de Norteamérica, que también incluye a Estados Unidos, debía extenderse durante 16 años, Washington impuso la voluntad de Donald Trump y los tres países mantendrán vigente el tratado por 10 años, pero con revisiones anuales.

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, en conferencia de prensa para anunciar el inicio oficial de la revisión del T-MEC. Cortesía Secretaría de Economía

Pese a que el resultado ya estaba descontado por el mercado y no hubo movimientos significativos en el tipo de cambio u otros indicadores económicos, la noticia no es la mejor para la economía mexicana, consideró Banamex.

Durante una conferencia de prensa para anunciar el resultado de la primera reunión formal entre los integrantes del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que en el acuerdo comercial no existe un mecanismo definido para su revisión, por lo que se definirá en el corto plazo.

México y Canadá emitieron un comunicado en el que expresaron su deseo por renovar por los próximos 16 años el acuerdo sin la necesidad de revisarlo, pero Estados Unidos dijo que prefería mantener el acuerdo vigente, pero bajo revisión por la próxima década, lo que abona a la incertidumbre.

Marcelo Ebrard señaló en conferencia de prensa que México tiene temas que le preocupan dentro del T-MEC, como los aranceles de la Sección 232, que incluyen productos como los autos, el acero y el aluminio, así como el reconocimiento del contenido regional, la seguridad económica y el tratamiento del sector agrícola, donde el jitomate mexicano paga aranceles por un presunto dumping en las exportaciones.

En el caso de Canadá apuntó que no tiene pendientes que revisar con ninguno de los dos países.

El impacto económico

El área de Estudios Económicos de Banamex consideró que el año pasado, la incertidumbre derivada del T-MEC causó un impacto negativo aproximado de 0.3 puntos porcentuales en el crecimiento de la economía mexicana.

Además, el anuncio de este miércoles mantendrá al país en un entorno de incertidumbre externa, lo que refuerza la perspectiva de un bajo crecimiento para este año, que el banco prevé en 1.3%, pero el consenso espera un alza de 1.1%.

Una de las causas principales para el bajo crecimiento, según Banamex, es que se mantendrá la incertidumbre sobre las condiciones del tratado, “lo que seguirá teniendo efectos adversos para la inversión”.

El año pasado, añadió Banamex, la inversión privada cayó 3.3% anual, en un contexto en que diversos factores locales y externos afectaron las decisiones de gasto de capital. “Consideramos que una parte importante de esta contracción respondió a factores de incertidumbre, entre ellos el proceso de revisión del T-MEC y la posibilidad de cambios en las condiciones de acceso al mercado estadounidense tuvieron un peso relevante, dada la elevada integración comercial y productiva de México con EUA”, comentó la institución financiera.

Sin embargo, el banco pronostica que las revisiones anuales se mantendrían solo hasta 2028, pues en ese año son las elecciones presidenciales en Estados Unidos, y marca el fin del segundo periodo de Donald Trump en la Casa Blanca.

Coparmex pide certidumbre en el proceso

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) indispensable que el proceso de revisión se conduzca “con responsabilidad, visión de largo plazo y diálogo permanente para preservar la confianza que ha convertido a América del Norte en una de las regiones más competitivas del mundo”.

La Coparmex, al igual que el resto del mercado, ya anticipaban que el acuerdo se mantendría vigente, pero con una revisión anual durante 10 años.

“Este mecanismo forma parte del propio tratado; sin embargo, prolongar la incertidumbre puede influir en la planeación de inversiones, particularmente de las empresas que participan en las cadenas regionales de suministro, incluidas aquellas de origen estadounidense establecidas en México”, advirtió.