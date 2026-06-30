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México cuenta con varios elementos que mantienen la tendencia de la economía en la senda positiva, pero cuenta con elementos que limitan su potencial de crecimiento.

La economía nacional duerme con el enemigo en casa, pues para Banamex, la mayoría de los obstáculos de la economía nacional son temas internos, como la confianza y el manejo de la deuda pública, que son dos factores que debe atender México en el corto plazo para acelerar su potencial de crecimiento.

En su Examen de la Situación Económica de México, Banamex mencionó que si bien en México existe la intención de la consolidación fiscal, el país enfrenta dos retos principales.

Por una parte, el país no pudo realizar una consolidación fiscal como la anticipada, debido a que el Gobierno Federal tuvo que sacrificar poco más de MXN $15.8 mil millones de pesos en Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a las gasolinas.

La reducción en la recaudación fiscal acelerará el nivel de endeudamiento. Banamex recordó que la deuda neta ya se ubicó en 52.7% del PIB en 2025, un máximo de cuatro décadas, y el costo financiero de la deuda para 2026 se estima en alrededor de 1.5 billones de pesos, equivalente a 4.1% del PIB.

Esto causó una reducción en la calificación crediticia del país por parte de Moody’s, así como un cambio en la perspectiva de la calificación de Standard & Poor’s.

“Existe la intención de consolidación fiscal, por lo que los niveles de deuda deberían ser consistentes con mantener la calificación de grado de inversión al menos hasta 2027”, dice el banco.

Además, persisten desafíos estructurales como mejorar la gobernanza, especialmente la seguridad, así como ampliar el acceso al financiamiento.

A esto se suma la ausencia de una mayor y mejor dirigida inversión pública que alivie los cuellos de botella en infraestructuras, incluyendo restricciones en energía, agua, logística y seguridad que son factores de freno a la inversión privada, así como aumentar la productividad y reducir la desigualdad, la informalidad y la pobreza.

Factores a favor

Para este año, Banamex prevé un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 1.3%, un dato ligeramente por encima de la estimación del consenso del mercado (1.1%).

Los factores que juegan a favor de la economía mexicana son la independencia del Banco de México, el libre comercio y un régimen de flotación de tipo de cambio, que fomentan una inflación moderada y estabilidad financiera.

A esto se suma el beneficio de una segunda ola de nearshoring, que se mantiene como el mayor motor posible para acelerar el crecimiento, aunque dependerá del escenario final de la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).

La discusión formal del acuerdo inicia este 1 de julio, donde se definirá si el acuerdo se renueva por 16 años o por una década. En el segundo caso, el acuerdo deberá ser revisado anualmente.