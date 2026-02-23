Diablos Rojos del México conectó su mejor ‘batazo’ financiero en 2025. El equipo escarlata disparó 862% su utilidad neta de la parte controladora, al pasar de 8 millones de pesos en 2024 a 77 millones al cierre del año pasado, de acuerdo con su reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Los ingresos totales ascendieron a 731 millones de pesos, lo que representó un crecimiento anual de 27.5%, impulsado por mayores ventas en boletaje, consumo dentro del estadio y un fuerte repunte en patrocinios. El número de aficionados aumentó 5.3% en el año, a 281,582 asistentes, lo que generó ingresos por boletos por 85.4 millones de pesos, un alza de 27.1%. En paralelo, la venta de bebidas en el Estadio Alfredo Harp Helú creció 27.1% hasta 48.5 millones de pesos. Sin embargo, el mayor dinamismo provino de los patrocinios, que repuntaron 86.4% al alcanzar 57.5 millones de pesos, frente a los 30.8 millones del año previo. La emisora atribuyó este desempeño a la incorporación de nuevas marcas interesadas en capitalizar la afluencia de aficionados y la exposición comercial dentro del estadio. Hacia adelante, la compañía anticipa que la utilidad neta mantendrá una tendencia ascendente en los próximos cinco años, apoyada en una mejora en la rentabilidad del convenio con el estadio y en estrategias para elevar los aforos y monetizar más eventos no deportivos. La administración también destacó una estrategia de eficiencia en el gasto durante el segundo semestre de 2025, favorecida por la obtención del campeonato número 18 en menos juegos, lo que permitió reducir costos operativos. Entre los principales ajustes destacaron caídas de 57.6% en transporte, hospedaje y alimentación de jugadores; 18.1% en seguros y fianzas; 51.5% en impuestos y derechos; 10.2% en costo de bebidas; y 48.8% en publicidad y mercadotecnia. Al cierre del ejercicio, la emisora reportó una posición de efectivo por 852.83 millones de pesos, de los cuales 6.9 millones corresponden a efectivo en caja y bancos, y el resto a inversiones de corto plazo. En el mercado, las acciones —consideradas de baja bursatilidad— se mantienen sin movimientos en la jornada del lunes, con un precio de 27.04 pesos por unidad en la BMV.