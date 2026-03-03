Grupo Coppel anunció la compra de 42 millones de pares de zapatos de producción nacional para este año, lo que representa aproximadamente 20% de la producción nacional formal. La compra se realizó durante la Octava Reunión Anual, entre la empresa y proveedores de calzado, y representó un incremento de un millón de pares adicionales en relación con la compra realizada el año anterior. La compra ocurre mientras la industria del calzado enfrenta un panorama complejo, a partir de la competencia desleal del mercado asiático. El gobierno de México ha implementado una serie de medidas para proteger los empleos en la industria nacional del calzado, que incluyen la imposición de aranceles adicionales a los productos provenientes de los países con los que México no tiene tratados comerciales. En este contexto de presión por la competencia asiática y pérdida de empleos, han surgido esquemas de respaldo financiero para apuntalar a la industria. En noviembre de 2025, BBVA México, en alianza con la Secretaría de Economía, lanzó el Plan de Impulso al Sector Textil y de Calzado, con una bolsa superior a MXN $120,000 millones en financiamiento. El programa contempla créditos con tasas preferenciales, cero comisiones de apertura y esquemas de bancarización para Mipymes, con el objetivo de fortalecer la producción nacional, mejorar la liquidez de los fabricantes y sostener el empleo formal en uno de los sectores más golpeados por la competencia desleal. El año pasado, la industria del calzado perdió 2,159 empleos formales a nivel nacional, debido a la competencia desleal, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Guanajuato es el estado líder en producción de calzado, y solo en esa entidad se perdieron 1,281 empleos formales el año pasado. Esta entidad concentra tres de cada cuatro pares de zapatos que se consumen en el país. En este sentido, Grupo Coppel detalló que la compra le permitirá beneficiar a 100 mil familias que dependen directamente de la producción de calzado en Guanajuato. “Con estas compras, fortalecemos nuestro portafolio y generamos crecimiento que se queda en México” destacó David Coppel, vicepresidente de Inversiones e Inmobiliaria y Director Comercial de Grupo Coppel. Por su parte, Juan Carlos Cashat, Presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), dijo que este tipo de alianzas impulsan el crecimiento económico “de nuestras empresas y fortalece a la industria mexicana del calzado en un entorno de legalidad, transparencia y respeto a las reglas del mercado”.