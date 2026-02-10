Grupo Coppel anunció que este año invertirá MXN $14,400 millones para ampliar y mejorar sus tiendas en el país, así como a fortalecer sus capacidades tecnológicas y acelerar el uso de energías limpias. La empresa recordó que esta inversión es parte de su plan de transformación 2026-2030, que incluye MXN $80 mil millones. Del total de la inversión planeada para este año, la empresa destinará MXN $6,200 millones a la remodelación de 100 sucursales y la apertura de 80 nuevas tiendas este año, para concluir 2026 con 2,000 unidades repartidas en el país. Las nuevas aperturas incorporarán formatos especializados, como agencias de motocicletas y tiendas enfocadas en moda, con el fin de fortalecer y diversificar la oferta de productos y servicios, señaló Grupo Coppel. Además, la empresa destinará MXN $4,500 millones a mejorar su plataforma digital con nuevas funcionalidades que buscan mejorar la experiencia de los clientes e incrementar las ventas digitales. El objetivo para este año es que este segmento represente 20% de las ventas totales de la tienda hacia finales de 2030. BanCoppel, por su parte, reforzará sus capacidades digitales para mejorar el acceso y la experiencia de más de 12 millones de clientes. Finalmente, los MXN $3,600 millones restantes se destinarán a la transición energética, pues la empresa busca avanzar hacia un modelo más sostenible, que incluye que 30% del consumo energético provenga de fuentes limpias hacia 2030, y para este año espera alcanzar 1,100 vehículos híbridos y eléctricos en su flotilla y que 900 inmuebles operen con paneles solares. Con la inversión de este año, Coppel espera sumar 2,500 empleos nuevos, y consolidarse como uno de los 10 principales empleadores de México, con un total que supera 130,000 empleados. “Esta inversión refleja nuestro compromiso con el país y nos permite seguir avanzando hacia el objetivo de consolidar una plataforma omnicanal más ágil, y concretar nuestro propósito de mejorar la vida de millones de familias mexicanas”, afirmó Diego Coppel Sullivan, Director General de Grupo Coppel.