La pandemia de Covid-19 fue un hecho que sepultó a muchas empresas de todos tamaños, y afectó a prácticamente todos los sectores de negocio, pero para Pasteko, lo que parecía una tragedia, se convirtió la llave que los salvó y les dio un modelo de negocio más rentable. En entrevista con El Cronista, Luis Nahum Samperio Rodríguez, director general de Pasteko, el restaurante mexicano de comida rápida especializado en pastes, aseguró que el modelo de franquicia “les salvó la vida”. En la edición 2020 de la Feria Internacional de Franquicias (FIF), que se realizó apenas unos días antes del inicio del confinamiento, Pasteko decidió emprender en el modelo de franquicia para llevar lejos el bocadillo de origen británico. Para los no iniciados, el paste es un producto típico de Hidalgo, específicamente de Pachuca y del pueblo mágico de Real del Monte, introducido por mineros ingleses de Cornualles en el siglo XIX. A los pocos días, las restricciones de movilidad, recordó el directivo, tiraron las ventas de la empresa en 70%. El entorno hacía parecer que no habría un valiente que se atreviera a invertir en una franquicia cuya inversión inicial representa aproximadamente MXN $1.8 millones. “Cuando creíamos que nadie iba a invertir y nadie iba a gastar dinero, vendimos la primera franquicia por haber estado en la feria. Y ese dinero que entró a la compañía, fue oxígeno puro, o sea, nos sirvió para pagar proveedores, pagar algunas nóminas”, dijo. La llegada de su primer fraquiciatario, dijo Luis Nahum, les abrió los ojos, porque su negocio empezó a acelerar. “Nos reseteó el chip y nos dimos cuenta que la situación no era adversa, es que nos echamos para atrás nosotros”, comentó. La evolución del negocio hizo que para enero de 2021, Pasteko incrementara sus ventas por encima de sus números previos a la pandemia. “Le hizo mucho sentido al cliente el paste. O sea, era un lugar donde rápido entraba y salía por un producto 100% horneado. Entonces, le daba mucha confianza y la gente comía en sus casas, entonces eh resultamos ser un gran alimento para esa situación y en enero del 21 vendíamos más que en enero del 20 con las mismas sucursales”, comentó el director general de Pasteko. Después de la primera franquicia vendida, Pasteko ha colocado aproximadamente 20 restaurantes nuevos por año, para totalizar 110 franquicias entre 2020 y 2025, de las cuáles solo 10 han cerrado, para un total de 170 unidades en todo el país. La evolución de los resultados de Pasteko le valió obtener este año el premio a la Mejor Franquicia de México para alimentos y bebidas, otorgado por la Asociación Americana de Franquicias.