La venta de autobuses, camiones y tractocamiones en México acumula una racha negativa de 13 meses consecutivos en su comparación anual, lo que representa la racha más larga en la historia, de acuerdo con datos recopilados por Banco Base. El Inegi reportó que en enero la venta de este tipo de superó 42% anual, lo que representa el peor dato para el primer mes del año desde que existe registro. Las ventas de vehículos pesados se dividen en menudeo y mayoreo. Las ventas al menudeo representaron el 55.29% del total y registraron una caída anual de 46.32%. Por su parte, las ventas al mayoreo, mostraron una disminución anual de 35.74%. Las tres marcas con mayor participación en el mercado nacional mantuvieron resultados negativos en la comparación anual. Kenworth, el líder del mercado nacional con una participación de 26.27%, registró una caída anual de 52.28%, seguido por Freightliner, (18.46% de las ventas) cayó 62.45%, e International, que representa 18.43% del mercado, mostró una contracción de 44.94%. En conjunto, estas 3 marcas abarcan 63.16% de las ventas totales de enero. En conferencia de prensa, Alejandro Osorio Carranza, director de Asuntos Públicos y Comunicación de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses Camiones y Tractocamiones (ANPACT), dijo que la contracción del mercado interno ya tuvo un fuerte impacto en el empleo al interior del sector, pues estimó que alrededor del 20% de la plantilla laboral ha sido reducida en varias empresas asociadas. “El impacto en el empleo es un tema preocupante, y desde la ANPACT trabajaremos para revertir esta tendencia, confiando en que la recuperación del sector traerá consigo nuevas oportunidades laborales en beneficio de las y los mexicanos”, dijo el directivo. El portavoz de la ANPACT consideró que para estimular el mercado interno es necesario evitar las compras de vehículos pesados de pasaje y carga que se fabrican en países donde no hay tratado comercial con México. Esto es particularmente esencial para la adquisición de flotas del Gobierno Federal y gobiernos estatales, así como para proyectos de movilidad en ciudades con recursos públicos, a la luz de los objetivos del Plan México y el impulso a lo “Hecho en México” desde la Secretaría de Economía, que encabeza Marcelo Ebrard. Añadió que cuando se importan y se compran dichos vehículos no se genera valor en las cadenas de suministro locales, se debilita el empleo, la recaudación y, por el contrario, la derrama económica se va fuera del país.