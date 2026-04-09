El Gobierno confirmó el aumento de precios en el boleto del Tren Suburbano. A través de un comunicado oficial, las autoridades detallaron cuáles serán los costos para el servicio que se ofrece de Buenavista a Cuautitlán. El incremento tarifario representa 50 centavos adicionales en el viaje corto y un peso más en el trayecto largo respecto a los montos anteriores. Esta actualización afecta a quienes usan las siete estaciones que conforman la red entre municipios clave del Estado de México y la capital. Conoce los detalles del cuadro tarifario 2026 y evita inconvenientes al pagar el boleto del transporte público. El Tren Suburbano comenzó a operar en 2008 en la zona metropolitana del Valle de México. En ese entonces, el viaje corto costaba 5.50 pesos y el largo 12.50 pesos. Con el paso del tiempo, las tarifas aumentaron de manera gradual, conforme a lo establecido en el título de concesión, el cual considera factores como la inflación y los costos de operación, según la empresa Ferrocarriles Suburbanos. A casi dos décadas de su puesta en marcha, el incremento acumulado en el precio del servicio se ubica entre 109 y 112%, dependiendo del tipo de viaje, es decir, más del doble respecto a su costo original. De acuerdo con la concesionaria, el Tren Suburbano transporta actualmente a poco más de 100,000 pasajeros al día, aunque tiene capacidad para movilizar hasta 300,000 usuarios diarios. El tramo Buenavista–Cuautitlán tiene una extensión de 27 kilómetros y cuenta con siete estaciones, conectando municipios como Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán y Cuautitlán, además de las alcaldías Cuauhtémoc y Azcapotzalco. El ingreso y la salida del sistema de transporte se efectúan solo mediante una tarjeta de prepago, cuyo costo se mantiene en 18 pesos. Este esquema permite agilizar el acceso y reducir las filas en las estaciones, ya que no se aceptan boletos impresos ni pagos en efectivo al momento de abordar.