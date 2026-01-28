En Tren Suburbano de la Ciudad de México (CDMX) confirmó que modificará su horario de operación el 2 de febrero, con motivo del Aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Cuál será el horario de operación del Tren Suburbano el 2 de febrero

El próximo 2 de febrero, el Tren Suburbano operará en un horario especial de 07:00 a 00:30 horas, con un intervalo aproximado de 15 minutos entre cada tren.

Este ajuste se debe a que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el primer lunes de febrero se considera día feriado en conmemoración del Día de la Constitución.

Para más información, los pasajeros pueden ingresar en https://fsuburbanos.com/.

El Tren Suburbano operará el lunes 2 de febrero de 07:00 a 00:30 horas, con una frecuencia aproximada de 15 minutos entre trenes, debido al feriado por el Día de la Constitución. Fuente: Shutterstock.

¿Qué se celebra el 2 de febrero en México?

El 5 de febrero se conmemora la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también conocida como Carta Magna, que entró en vigor el 1 de mayo de 1917. No obstante, en el marco de la Ley Federal del Trabajo, la conmemoración se corre y el descanso oficial se traslada hacia el lunes 2 de febrero.

Cuáles son las líneas del Tren Suburbano

Las líneas que ofrece el Tren Suburbano son: