El Sistema del Tren Suburbano de la Zona Metropolitana del Valle de México anunció oficialmente que este lunes 16 de marzo modificará su operación habitual con motivo del Día del Natalicio de Benito Juárez. Miles de pasajeros que utilizan diariamente este servicio para trasladarse entre el norte del Estado de México y la Ciudad de México deberán ajustar sus planes de viaje ante los cambios confirmados. A diferencia de un día hábil ordinario, el Tren Suburbano no iniciará operaciones a su hora habitual de madrugada. Según el comunicado oficial, el servicio arrancará a las 07:00 horas y se extenderá hasta las 00:30 horas, bajo el esquema de operación que la empresa aplica exclusivamente en días festivos del calendario oficial. El cambio más sensible para el usuario cotidiano será la frecuencia: en lugar de los intervalos reducidos que caracterizan las horas pico de lunes a viernes, durante todo el 16 de marzo los trenes pasarán cada 15 minutos de manera constante. Esto significa que quienes lleguen a una estación justo después de que salga una unidad deberán esperar hasta un cuarto de hora para abordar la siguiente, independientemente del horario del día. Ferrocarriles Suburbanos fue explícita en su recomendación: no dar por sentados los horarios habituales y verificar la información antes de salir. Para el lunes 16 de marzo, los canales oficiales donde se publicará cualquier novedad operativa en tiempo real son tres: