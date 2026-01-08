La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) estableció los nuevos salarios que estarán vigentes en México a partir del 1 de enero de 2026. En esta línea, las empleadas domésticas cobrarán más dinero desde este mes.

Tras varias semanas de diálogo entre el gobierno federal y representantes del sector empresarial y sindical, se acordó un nuevo aumento en los salarios. El ajuste abarca tanto al salario mínimo general como a los salarios mínimos profesionales, donde se incluye a las trabajadoras del hogar, un gremio que por años enfrentó condiciones de precariedad.

¿Cuáles son los derechos de las empleadas domésticas?

La legislación mexicana no solo garantiza un pago justo, sino también un conjunto de derechos laborales. Quienes viven en el domicilio donde trabajan tienen asegurados:

Nueve horas continuas de descanso nocturno

Tres horas de descanso diario entre jornadas

Un día y medio de descanso semanal

A esto se suma la obligación del empleador de proporcionar alimentación adecuada, una habitación en condiciones higiénicas y el pago de aguinaldo equivalente a 15 días de salario al año.

Un aspecto clave de la resolución es que el salario mínimo no puede pagarse por horas cuando se cubre una jornada legal: si se trabaja el día completo, el ingreso no puede ser menor al monto diario fijado por la Conasami.

¿Cuánto aumentará el salario mínimo en 2026?

El aumento salarial para 2026 varía según la región del país. En la Zona del Salario Mínimo General, el incremento será de 13%. Con ello, el salario diario sube de 278.80 a 315.04 pesos, lo que representa un ingreso mensual aproximado de 9,582 pesos.

🟢 Los salarios mínimos vigentes en 2026 son de $315.04 diarios en la Zona del Salario Mínimo General y $440.87 diarios en la Zona Libre de la Frontera Norte.



En cambio, en la Zona Libre de la Frontera Norte, el ajuste acordado fue de 5%. Así, el salario diario pasa de 419.88 a 440.87 pesos, con un sueldo mensual cercano a los 13,410 pesos.

¿Cuánto cobran las empleadas domésticas hoy?

De acuerdo con la resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2025, en la mayor parte del país una trabajadora del hogar deberá recibir al menos 342.47 pesos diarios, mientras que en la frontera norte el salario mínimo queda establecido en 440.87 pesos por día.