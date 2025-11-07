En México, más de 1.4 millones de personas se dedican al trabajo doméstico, casi todas mujeres, de acuerdo con datos oficiales del CONAPO. Este sector representa el 2.8% de la Población Económicamente Activa y cumple un papel esencial en la economía nacional.

Aunque el reconocimiento legal y social del trabajo doméstico ha avanzado, las condiciones laborales y los ingresos aún presentan amplias desigualdades entre regiones. Las tarifas y salarios varían según la ciudad, el tipo de contratación y si el empleo se gestiona por cuenta propia o a través de plataformas.

De acuerdo con datos actualizados de 2025 de Indeed y Aliada.mx, el pago promedio por hora para trabajadoras del hogar en México oscila entre 40 y 100 pesos, dependiendo del área metropolitana y las condiciones del servicio contratado.

Cuánto gana una trabajadora doméstica según la ciudad

En 2025, las tarifas se establecen principalmente según el nivel de demanda, el costo de vida y el tipo de servicio (limpieza general, cuidado de niños o cocina). Estos son los rangos más comunes en el país:

Ciudades promedio: entre 40 y 80 pesos por hora.

Áreas metropolitanas (CDMX, Monterrey, Guadalajara): de 60 a 100 pesos por hora.

Agencias o plataformas digitales : tarifas estandarizadas de 70 a 90 pesos por hora.

Empleadas internas: pueden recibir un salario mensual fijo, con remuneraciones que incluyen alojamiento y alimentación.

Perfil sociodemográfico de las trabajadoras del hogar

Según el Censo de Población y Vivienda 2020, el 96.1% de quienes realizan esta labor son mujeres, y la mitad tiene menos de 43 años. Cuatro de cada diez son jefas de hogar y cerca del 9% hablan una lengua indígena.

Este grupo presenta menores niveles de escolaridad que el resto de la PEA: el 40% cuenta solo con primaria y otro 40% con secundaria. Además, solo el 1.7% ha alcanzado un nivel universitario o superior.

Prestaciones y condiciones laborales

El acceso a derechos laborales aún es limitado. Solo el 30% de las empleadas domésticas recibe aguinaldo, el 14.8% goza de vacaciones pagadas y menos del 8% cuenta con servicio médico formal.

El Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, implementó un régimen especial para facilitar la afiliación de estas trabajadoras, con el objetivo de garantizar prestaciones y seguridad social en igualdad de condiciones con otros sectores laborales.