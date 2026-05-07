El decreto de la jornada laboral de 40 horas semanales ya es oficial en México. Pese a que la ublicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 1 de mayo de 2026 marcó el inicio formal de la reforma, los cambios prácticos en los horarios y en el pago de horas extra comenzarán a aplicarse de forma gradual a partir del 1 de enero de 2027. La reducción de la jornada laboral representará una transformación que afectará a millones de trabajadores y empleadores del país, que se completará en 2030. Hasta que esa transición concluya, la jornada máxima irá reduciéndose año con año: La distribución diaria, establecida en el artículo 61 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), contempla ocho horas para la jornada diurna, siete para la nocturna y siete horas y media para la mixta. Actualmente, el pago de horas extra está regulado por los artículos 66, 67 y 68 de la LFT. Las primeras nueve horas semanales extraordinarias se pagan al doble del valor de una hora ordinaria. Si el trabajador supera ese límite, las horas adicionales se pagan al triple. En caso de riesgo de siniestro dentro de la empresa, la jornada puede extenderse el tiempo estrictamente necesario para evitar daños. Además, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) establece que el trabajador tiene hasta un año para reclamar el pago de horas extra no liquidadas. Con la reforma, este esquema también se ajustará de manera escalonada. En 2026 y 2027 se mantienen las mismas nueve horas extra semanales permitidas. En 2028 el límite sube a diez horas, en 2029 a once y en 2030 se alcanza el tope definitivo de doce horas extras por semana, que podrán distribuirse en un máximo de cuatro horas diarias. El artículo 66 de la LFT reformada establece que las horas extra dentro del límite legal se pagarán al doble del salario correspondiente a la jornada ordinaria. El artículo 68 agrega que, cuando la jornada se prolonga por “circunstancias extraordinarias”, esas horas adicionales deberán pagarse al triple. Si un empleador excede el límite de doce horas extra semanales establecido en el artículo 66, la prolongación no podrá superar cuatro horas adicionales por semana y deberá pagarse con un 200% adicional al salario ordinario, es decir, al triple. En todo caso, la suma de la jornada ordinaria y la extraordinaria no podrá exceder las doce horas diarias en ninguna circunstancia. Estas disposiciones sobre el pago de horas extra entrarán en vigor el 1 de enero de 2027, junto con el inicio de la reducción gradual de la jornada. Para los trabajadores, conocer este calendario no es un detalle menor: define cuánto tiempo tienen para prepararse y qué derechos podrán exigir a sus empleadores en cada etapa de la transición.