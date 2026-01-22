La CNBV iniciará la regulación y supervisión de más de 5,000 entidades financieras en este 2026.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, acaba de ratificar su compromiso de vigilar de cerca el comportamiento de las entidades financieras durante este 2026 para garantizar que el dinero de los ahorradores esté seguro. Mediante un esquema de supervisión integral, el organismo visitará y analizará las operaciones de miles de instituciones, como es el caso de los bancos, para verificar que cuenten con una administración sana y procesos preventivos eficientes.

Esta medida del Gobierno de México y la CNBV tiene entre sus objetivos que todas las instituciones, desde los bancos tradicionales hasta las nuevas plataformas digitales, mantengan una liquidez adecuada y sean lo suficientemente solventes para enfrentar cualquier reto económico.

Al respecto, la autoridad destacó que su labor es fundamental para el orden público: “La CNBV regula y supervisa a más de 5 mil instituciones financieras en México para procurar la estabilidad del sistema financiero, en beneficio de las y los mexicanos”.

Vigilancia estricta para garantizar solvencia y seguridad

El plan de supervisión para este año abarca temas prudenciales que se enfocan en los riesgos que cada entidad asume en el día a día.

La intención de la CNBV es revisar a fondo los sistemas de control y la calidad con la que se administran los recursos, asegurando que cada movimiento cumpla con la normativa vigente para proteger la estabilidad del sistema en su conjunto.

Para las entidades restantes que no requieren una revisión integral, la CNBV aplicará una vigilancia estricta enfocada exclusivamente en la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).

Con esto, se busca cerrar el paso a cualquier actividad ilícita dentro de los sectores que han crecido rápidamente en los últimos años, como los centros cambiarios y las Sofomes.

La CNBV dispone de herramientas de consulta para el ciudadano

Ante el crecimiento del número de entidades supervisadas, que se ha triplicado tras las reformas financieras, la Comisión ha puesto a disposición del público el Padrón de Entidades Supervisadas (PES).

En esta herramienta digital, cualquier persona puede consultar la denominación social y el sector de operación de los sujetos financieros para confirmar que están bajo la lupa de la autoridad.

Adicionalmente, se cuenta con un Buscador de Entidades Autorizadas para Captar, el cual es vital para quienes desean invertir o ahorrar su dinero. Este buscador permite identificar cuáles son las instituciones que tienen el permiso oficial para recibir depósitos a plazo o ahorros, brindando certeza y seguridad jurídica a las familias mexicanas sobre dónde depositan su patrimonio.