Este jueves, 16 de julio de 2026, la cotización deleuro llegó a 19.9291 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0.15%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.99 pesos y un mínimo de 19.93 pesos.

En la última semana, la cotización del Euro cayó -0.59% y en el último año acumuló -7.94%, lo que indica una tendencia bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el euro mostró sesgo bajista: empezó con caídas, repuntó brevemente, volvió a debilitarse con descensos predominantes y cerró con leve recuperación; el balance es negativo.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 3.74%, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que la volatilidad anual ha sido del 5.57%.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a 2, lo que indica que ha habido un incremento continuo en su valor en comparación con los días anteriores. Este repunte se ha sostenido en los últimos días, reflejando un contexto favorable para la moneda europea.

Sin embargo, la tendencia podría estar sujeta a cambios dependiendo de factores económicos globales. A pesar del crecimiento actual, los inversores deben estar atentos a posibles fluctuaciones que podrían alterar esta trayectoria positiva.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.8 MXN.

¿Dónde comprar Euro en México?

En México, aquellos individuos interesados en comprar o vender esa Euro podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Euro por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.