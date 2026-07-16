En esta noticia Contraste en la producción

La manufactura mexicana empieza a mostrar síntomas de depresión en medio de la turbulencia causada por la política arancelaria de Donald Trump y la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).

De acuerdo con datos del Inegi, presentados en la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), tres de los cuatro indicadores que componen este índice mostraron contracciones anuales durante mayo de este año.

La caída más profunda correspondió al personal ocupado, es decir, los empleos, que mostró una baja de 2.1% anual.

El sector manufacturero es el que acumula la mayor cantidad de empleos formales en el país, al representar aproximadamente 37% del total, de acuerdo con datos del IMSS.

Por tipo de contratación, el personal contratado vía outsourcing fue el que mostró la mayor caída anual, con una reducción de 4%, mientras que los empleados dependientes de la empresa bajaron 2% anual.

Los obreros fueron los que tuvieron la mayor caída en empleo, que bajó 2.3%, mientras que el personal administrativo se contrajo 1.6%.

En segundo término, el Inegi señaló que las horas trabajadas en el sector se redujeron 1.6% anual, mientras que la producción manufacturera se contrajo 0.1%.

El único indicador que logró un mes positivo fue el correspondiente a las remuneraciones medias reales, que se expandieron 1.5%.

Contraste en la producción

La manufactura mexicana se divide en 20 grandes subsectores, de los cuáles 14 presentaron caídas anuales en el periodo de referencia.

En este sentido, las tres caídas más pronunciadas se registraron en el sector de fabricación de equipo para la industria eléctrica (-8.9%), mientras que en segundo lugar se ubicó la industria de fabricación de prendas de vestir (-6.2%) y la lista la cierra la industria maderera (-6.1%).

En sentido contrario, la fabricación de equipos de cómputo sigue liderando el crecimiento manufacturero en el país, con un alza de 9.3%, una cifra muy superior al alza de 2.3% de las industrias metálicas básicas, o el 2.1% de la industria de minerales no metálicos.