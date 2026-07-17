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Grupo Carso acordó adquirir la participación de 30% que TotalEnergies mantiene en el Bloque 30, un contrato de exploración y producción de hidrocarburos en aguas someras del Golfo de México, en una operación con la que el conglomerado de Carlos Slim continúa fortaleciendo su presencia en el negocio petrolero.

La empresa informó en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores que la adquisición será realizada por Mx Dlta Nrg 1, subsidiaria de Zamajal, sociedad controlada en 80% por Grupo Carso y en el 20% restante por Control Empresarial de Capitales.

Una vez que se obtengan las autorizaciones regulatorias, Harbour Energy permanecerá como operador del proyecto con una participación de 70%, mientras que Mx Dlta Nrg 1 sustituirá a TotalEnergies como socio con el 30% restante.

El Bloque 30 se localiza en la Cuenca Salina del Istmo, a unos 29 kilómetros de la costa del Golfo de México, y alberga el descubrimiento KAN, un yacimiento de aceite ligero ubicado en aguas de entre 40 y 50 metros de profundidad.

El activo fue adjudicado en 2018 mediante un contrato de producción compartida con vigencia de 25 años como parte de las rondas petroleras de la reforma energética. Originalmente, el bloque fue otorgado a un consorcio integrado por Premier Oil, Deutsche Erdoel México —hoy Harbour Energy— y Sep Block 30, empresa que posteriormente fue adquirida por TotalEnergies.

Slim aumenta participación en petróleo

La operación representa un nuevo paso en la estrategia de Carlos Slim para expandir sus negocios de exploración y producción de hidrocarburos en México. En los últimos años, el empresario ha incrementado su presencia en el sector mediante inversiones en Talos Energy y la adquisición de activos petroleros en el país, aprovechando la reconfiguración de portafolios de algunas compañías internacionales.

A inicios de año, Talos Energy, la petrolera estadounidense donde participa el magnate mexicano, anunció una oferta de bonos por u$s800 millones. Con dichos recursos, la compañía financiará la compra de activos clave a Shell en el Golfo de México y refinanciará parte de su deuda actual.

Las actividades de exploración y producción se concentran en Carso Energy y Zamajal, subsidiarias que en conjunto aportaron cerca del 8% de los ingresos consolidados de Grupo Carso durante el primer trimestre de 2026, de acuerdo con su reporte financiero.