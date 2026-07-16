La combinación de hojas de laurel con bicarbonato de sodio constituye una estrategia de limpieza doméstica de bajo costo que no requiere ingredientes especiales. Esta asociación aprovecha el efecto desodorizante del bicarbonato, así como los aceites aromáticos del laurel, para reducir olores adversos, refrescar espacios cerrados y restringir el desarrollo de bacterias y hongos en armarios, cajones y heladeras.

Otro aspecto positivo es su versatilidad, ya que funciona como desodorante pasivo en interiores y como limpiador ligero, idóneo para mesadas, azulejos y piletas. Además, su uso no compromete las superficies, carece de compuestos sintéticos y proporciona un aroma más natural en comparación con la mayoría de los aerosoles comerciales.

Mezclar hojas de laurel con bicarbonato: para qué sirve y por qué miles lo aplican en sus hogares (foto: archivo).

Mezcla de laurel y bicarbonato de sodio: lista en pocos minutos

Es relevante destacar que el procedimiento señalado no sobrepasa los cinco minutos en su realización. Resulta crucial secar cinco hojas de laurel —un paso indispensable para evitar la proliferación de moho durante la elaboración—, continuar triturándolas o cortándolas de manera precisa y, posteriormente, mezclarlas con dos cucharaditas de bicarbonato. Esta combinación debe ser resguardada en un envase hermético.

Para proporcionar fragancias en cajones o en la heladera, se sugiere introducir una cucharadita de la mezcla en un saquito de tela. En su capacidad como limpiador, se puede esparcir sobre la superficie elegida, frotar con un paño humedecido y enjuagar. Es fundamental aclarar que no produce daños en griferías ni en metales.

Combinar hojas de laurel con bicarbonato: para qué se utiliza y por qué millares lo emplean en sus hogares (foto: archivo).

Para qué sirve y cuál es su alcance

Es importante señalar que, si bien su combinación presenta eficacia en la limpieza diaria, no debe considerarse como un sustituto de una desinfección profesional , especialmente en situaciones de suciedad persistente o humedad significativa. Su utilidad radica en la prevención cotidiana y no en la resolución de problemas que evidencian una situación más grave.

El bicarbonato actúa neutralizando los compuestos ácidos responsables de los olores desagradables, mientras que los aceites del laurel ofrecen propiedades antimicrobianas. Esta sinergia resulta idónea para el mantenimiento habitual en espacios cerrados y con escasa circulación de aire.

En consideración a esto, el bicarbonato de sodio y los aceites esenciales del laurel son ingredientes comúnmente disponibles en el hogar. Su rápida preparación permite obtener resultados que, en términos de costo y sostenibilidad, superan numerosas alternativas comerciales.